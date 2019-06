Fecko: Všetci dotknutí pozemkovými úpravami, by mali byť aktívni

Poslanec upozornil na to, že katastrálne územie musí mať urobený tzv. register obnovenej evidencie práv k pozemkom, pokiaľ tam nie je, pozemkové úpravy tam nemôžu ísť.

Bratislava 28. júna (TASR) – Všetci ľudia, ktorí sú dotknutí pozemkovými úpravami, by mali byť aktívni. Skonštatoval to v piatok na tlačovej konferencii poslanec OĽaNO Martin Fecko. Tí, ktorí majú problém s registrom obnovenej evidencie práv k pozemkom, by mali podľa neho iniciovať opravu.



Pozemkové úpravy sú podľa neho dobrá vec, musia sa však postaviť na dobrých základoch. Upozornil na to, že katastrálne územie musí mať urobený tzv. register obnovenej evidencie práv k pozemkom, pokiaľ tam nie je, pozemkové úpravy tam nemôžu ísť. Registre obnovenej evidencie práv k pozemkom boli podľa neho niekde ukončené lepšie, inde horšie. "V tých územiach, kde sa cítite byť ukrátení a ide vaše katastrálne územie do pozemkových úprav, máte možnosť sa znovu domáhať odstránenia krivdy, ktorá vám bola spôsobená pri registroch obnovenej evidencie práv," zdôraznil Fecko s tým, že pokiaľ bol niekto ukrátený pri registri, tak pri pozemkových úpravách môže byť ukrátený až trojnásobne.



Ďalším bodom je podľa neho ukončenie reštitúcií. V tejto súvislosti vyzval občanov, ktorí majú reštitučné konania na územiach, ktoré idú do pozemkových úprav. "Apelujte na príslušných úradníkov okresných úradov pozemkových a lesných odborov, aby vám prednostne vašu reštitúciu ukončili," vyhlásil.



Zároveň informoval všetkých, ktorí mali vyčlenené pozemky do náhradného užívania do roku 2008 cez pozemkový úrad a tento pozemok užívajú, že v zmysle noviel zákonov, ktoré boli prijaté v Národnej rade (NR) SR, si musia do 31. októbra 2019 usporiadať vzťah užívania so zákonom o užívaní pozemkov lesných a poľnohospodárskych. "Mali by ste osloviť vlastníka, na ktorého pozemku ste, a v prípade, že s ním nedôjde k dohode, odporúčam, aby ste sa obrátili na príslušný pozemkový a lesný odbor okresného úradu, kde príslušní štátni zamestnanci vám dajú potrebné informácie," dodal.