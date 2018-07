Fed bude pokračovať vo zvyšovaní sadzieb, ekonomika USA rastie rýchlo

Fed aktuálne realizuje cyklus postupného sprísňovania menovej politiky. Menový výbor tento rok už dvakrát zvýšil kľúčový úrok vždy o štvrť percentuálneho bodu a trh počíta rastom sadzieb.

Washington 17. júla (TASR) - Ekonomika USA rastie dostatočne rýchlo na to, aby ospravedlnila ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb, uviedol šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell.



Powell tento týždeň absolvuje svoje pravidelné polročné vystúpenia v Kongrese, ktoré začal v utorok vo výbore Senátu pre bankovníctvo, bývanie a mestské záležitosti. Vo svojich pripravených poznámkach, ktoré poskytol pred vystúpením, načrtol pozitívny obraz ekonomiky, ktorej expanzia sa zrýchlila a ktorú podporuje agresívna fiškálna politika súčasnej administratívy.



"Vo všeobecnosti považujeme riziko nečakaného oslabenia ekonomiky za v podstate vyvážené s možnosťou, že ekonomika bude rásť rýchlejšie, než v súčasnosti predpokladáme," uviedol Powell. "Miera nezamestnanosti je nízka a očakáva sa jej ďalší pokles. Američania, ktorí chcú prácu, ju zrejme nájdu."



Fed aktuálne realizuje cyklus postupného sprísňovania menovej politiky. Menový výbor (FOMC) tento rok už dvakrát zvýšil kľúčový úrok vždy o štvrť percentuálneho bodu a trh počíta s tým, že sadzby do konca roka vzrastú ešte dvakrát.



Ekonomika v 1. kvartáli expandovala o 2 %. Podľa Powella sa však tempo rastu v 2. štvrťroku výrazne zrýchlilo.



"Robustná tvorba pracovných miest, zvyšovanie čistých príjmov a optimizmus domácností podporili spotrebiteľské výdavky v uplynulých mesiacoch. Investície firiem naďalej rastú zdravým tempom," uviedol Powell. "Pozitívny ekonomický vývoj v ostatných krajinách podporil export a výrobný sektor Spojených štátov. A aj keď výstavba domov v tomto roku nevzrástla, je výrazne vyššia v porovnaní s úrovňami, na ktorých sa nachádzala pred niekoľkými rokmi."



Inflácia sa pohybuje okolo cieľových 2 % prvýkrát po niekoľkých rokoch a miera nezamestnanosti sa so 4 % nachádza v blízkosti plnej zamestnanosti.