Fed nezmenil úrokové sadzby, v tomto roku nepočíta s ich znížením

Fed teda odolal tlaku, ktorý vyvíja prezident Donald Trump. Trump opakovane kritizoval Fed za to, že príliš zvýšil úrokové sadzby, čo podľa neho poškodzuje ekonomiku, a dôrazne požaduje ich zníženie.

Washington 19. júna (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Menový výbor (FOMC) po dvojdňovom zasadnutí ponechal kľúčový úrok v pásme 2,25 % až 2,50 %. Uviedol, že v tomto roku nepočíta so znížením sadzieb. Trh doteraz predpokladal, že Fed uvoľní menovú politiku v júli.



FOMC hlasoval za ponechanie úrokových sadzieb pomerom hlasov 9 ku 1. Fed však zároveň prisľúbil, že bude konať tak, aby "zachoval expanziu" uprostred narastajúcej neistoty ohrozujúcej ekonomické vyhliadky. Tým podľa expertov signalizoval, že k uvoľneniu menovej politiky by predsa len mohlo prísť ešte do konca tohto roka.



Fed teda odolal tlaku, ktorý vyvíja prezident Donald Trump. Trump opakovane kritizoval Fed za to, že príliš zvýšil úrokové sadzby, čo podľa neho poškodzuje ekonomiku, a dôrazne požaduje ich zníženie.



Fed vlani zvýšil kľúčovú sadzbu štyrikrát, naposledy v decembri o 25 bázických bodov, čo bol už jej deviaty nárast od konca roka 2015.



Fed takisto skresal svoju inflačnú prognózu na tento rok na 1,5 % z 1,8 % v marci. Jadrová inflácia podľa aktuálnej predpovede dosiahne 1,8 % a nie 2 %.