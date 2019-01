Fed skúma prístup Deutsche Bank k podozrivým transakciám Danske Bank

Federálny rezervný systém skúma, či americká divízia Deutsche Bank adekvátne monitorovala finančné prostriedky z estónskej pobočky Danske Bank.

Washington 23. januára (TASR) - Federálny rezervný systém (Fed), ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky, skúma, ako nemecká Deutsche Bank pristupovala k podozrivým miliardovým transakciám škandinávskej Danske Bank. Uviedli to zdroje oboznámené so záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.



To ešte zvýši tlak na Danske, ktorou vlani otriasol jeden z najväčších škandálov prania špinavých peňazí.



Vyšetrovanie Fed-u je v počiatočnom štádiu. Federálny rezervný systém skúma, či americká divízia Deutsche Bank adekvátne monitorovala finančné prostriedky z estónskej pobočky Danske Bank, uviedli zdroje, ktoré nechceli byť menované, pretože vyšetrovanie nie je verejné.



Spoločnosť Danske používala Deutsche Bank ako tzv. korešpondenčnú banku, na presun peňazí do zahraničia. Dánska banka vlani pripustila, že zhruba 230 miliárd USD (202,57 miliardy eur), ktoré prešli cez jej malú estónsku dcéru, mohlo byť špinavých. Denník Wall Street Journal v novembri napísal, že Deutsche Bank mohla spracovať asi 150 miliárd USD z týchto potenciálne podozrivých transakcií viazaných na Danske.



USA požadujú od bánk, ktoré pôsobia pod ich jurisdikciou, aby podrobne skúmali obchodovanie klientov s cieľom odhaliť prípadné pranie špinavých peňazí, a upozornili úrady na podozrivé transakcie.



Informátor, ktorý odhalil podozrivé transakcie Danske Bank, povedal, že veľa z nich prešlo cez divíziu Deutsche Bank v USA. A jeden zo zdrojov tiež uviedol, že Fed sa zameriava na nemeckého veriteľa, ktorý s ním spolupracuje.



Danske Bank vlani v septembri na základe interného vyšetrovania oznámila, že má podozrenie, že sa cez tisíce účtov v Estónsku, bývalej sovietskej republike, prepierali stovky miliárd eur. Transakcie spadajú do rokov 2007 až 2015 a sú spájané s praním špinavých peňazí pochádzajúcich z Ruska, Moldavska a Azerbajdžanu.



(1 EUR = 1,1354 USD)