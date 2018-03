Fed zvýšil úrokové sadzby

Tiež zlepšil vyhliadky ekonomiky USA.

Washington 21. marca (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami zvýšila úrokové sadzby. Signalizovala tiež rastúci optimizmus, že zníženie daní a nárast vládnych výdavkov podporia ekonomiku a infláciu, čo by mohlo v budúcnosti viesť k agresívnejšiemu sprísňovaniu menovej politiky.



Menový výbor (FOMC) v stredu zvýšil kľúčový úrok o štvrť percentuálneho bodu do pásma 1,50 % až 1,75 %. To bol už šiesty nárast kľúčovej sadzby od začiatku aktuálneho cyklu sprísňovania menovej politiky v decembri 2015.



Fed tiež zlepšil svoju ekonomickú prognózu a signalizoval, že sprísňovanie menovej politiky môže byť v budúcnosti agresívnejšie. Trh aktuálne počíta v tomto roku s tromi zvýšeniami sadzieb, čo zostáva základným scenárom. "Vyhliadky ekonomiky sa v uplynulých mesiacoch zlepšili," uviedol FOMC vo vyhlásení po skončení zasadnutia.



Fed predpokladá, že hrubý domáci produkt (HDP) v roku 2017 stúpol o 2,7 %. Ešte v decembri počítal s nárastom len o 2,5 %. Fed v tomto roku predpovedá nárast o 2,4 % namiesto o 2,1 %. Inflačné očakávania sa príliš nezmenili. Prognóza pre tento rok zostala na úrovni 1,9 %. Rovnakým tempom by sa mali zvýšiť aj jadrové ceny.