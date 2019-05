Ferencz: Je nutné hľadať riešenia na zvýšenie energetickej bezpečnosti

Energetická bezpečnosť predstavuje podľa Ferencza kľúčový pilier všetkých základných strategických politík v oblasti energetiky.

Bratislava 27. mája (TASR) - V čase dynamicky sa meniacich globálnych energetických trhov je nevyhnutné hľadať riešenia na zvýšenie energetickej bezpečnosti, ako aj konkurencieschopnosti a rastu životnej úrovne jednotlivých regiónov sveta. Uviedol to v úvodnom príhovore štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Vojtech Ferencz v Bratislave na 2. prípravnom stretnutí 27. ekonomického a environmentálneho fóra OBSE (Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe).



Energetická bezpečnosť predstavuje podľa Ferencza kľúčový pilier všetkých základných strategických politík v oblasti energetiky. "Som presvedčený, že aj napriek rozmanitosti krajín združovaných v OBSE, či už z pohľadu výroby, tranzitu alebo spotreby, je táto téma, v kontexte prosperity ekonomického rozvoja štátov, mimoriadne dôležitá," povedal.



Zdôraznil, že Slovensko, ako krajina závislá od dodávok energetických komodít z tretích krajín, vždy považovala a považuje aspekt energetickej bezpečnosti za kľúčový prvok našej energetickej politiky. "V medzinárodných negociáciách v rámci tejto politiky zdôrazňujeme potrebu dodržiavať princípy suverenity, subsidiarity, proporcionality a v núdzových situáciách je nevyhnutné zohľadniť aspekt solidarity," podčiarkol.



"Všetci si spomíname na rok 2009 a plynovú krízu spôsobenú prerušením dodávok cez územie Ukrajiny z Ruskej federácie. Kríza poukázala na silné, ale aj slabé prvky energetického systému. Bola uznaná nevyhnutnosť prijať rôzne zásadné opatrenia v čase krízy, ale aj preventívne kroky na zamedzenie núdzovým stavom, respektíve na minimalizáciu negatívnych dopadov. Boli prijaté nové legislatívne opatrenia a zintenzívnil sa proces diverzifikácie zdrojov a trás," priblížil.



"Dnes si dovolím tvrdiť, že väčšina krajín v EÚ, Slovensko nevynímajúc, sú oveľa lepšie pripravené na mimoriadne situácie v energetike. Nové energetické infraštruktúrne projekty v regiónoch Európy prispievajú nielen k integrácii energetických systémov a k vytvoreniu zdravého konkurenčného energetického prostredia, ale sú kľúčové pri procesoch diverzifikácie a zaisťovaní energetickej bezpečnosti," uviedol.



Ferencz zároveň zdôraznil význam zakladania rôznych regionálnych komunikačných platforiem iniciovaných v užších alebo širších medzinárodných kontextoch. Príkladom sú podľa jeho slov platformy CESEC, Iniciatíva troch morí, Východné partnerstvo, Vyšehradské zoskupenie a ďalšie. Témy, ktoré vlády riešia v rámci týchto partnerstiev, sú väčšinou "šité na mieru" a zohľadňujú špecifiká daných oblastí.



"Dovoľte mi ešte pripomenúť, že dnes okrem agendy energetickej bezpečnosti vystupuje do popredia téma klimatických zmien a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Hľadanie optimálnych riešení je o to náročnejšie, pretože tieto dve témy je potrebné riešiť vo vzájomnej synergii. Dnes potrebujeme hovoriť nielen o bezpečnej, ale aj čistej energii," povedal.



Upozornil, že medzinárodný záväzok schválený v rámci Parížskeho dohovoru udržať zvyšovanie globálnej priemernej teploty pod dva stupne Celzia v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami je obrovskou výzvou v nadchádzajúcom období. Tieto výzvy sú spojené s hľadaním riešení pre zavádzanie nízkouhlíkových technológií a nových zdrojov energetického mixu, s integráciou variabilných zdrojov do energetických sústav pri zachovaní stability sústav a bezpečnosti dodávok, s opatreniami energetickej úspor a trvalo udržateľným rozvojom.



Doplnil, že moderná energetika sa preto nezaobíde bez investovania do rozvoja vedy, výskumu a inovácií. Inovácie, inteligentné technológie, optimalizácia a automatizácia predstavujú šancu pre zefektívnenie výroby, skvalitnenie služieb, a to nielen v sektore energetiky, ale aj v priemysle, doprave a ďalších segmentoch národného hospodárstva.



Podmienkou pre vytvorenie zdravého inovačného prostredia je podľa Ferencza budovanie funkčnej infraštruktúry pre nadčasové riešenia, ich vznik a rast. Základom pre rozvíjanie filozofie tzv. smart riešení, ako "smart energy, smart industry, smart cities a smart economy" je prepájanie relevantných aktérov inovačného ekosystému, a to nielen na národných úrovniach, ale aj na medzinárodnej úrovni.



"Konštruktívny dialóg o niektorých citlivých otázkach v rámci OBSE je kľúčový, nakoľko vytvorí priestor pre spoločné prieniky v návrhoch riešení, a to aj medzi krajinami s rôznymi prioritami a záujmami," dodal štátny tajomník rezortu hospodárstva.