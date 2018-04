Fiat Chrysler zaznamenal v USA najlepší marec za 12 rokov

Z jednotlivých značiek výsledky podporila najmä značka Jeep.

Detroit 3. apríla (TASR) - Automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) oznámila za minulý mesiac medziročný rast predaja o vyše desatinu. Zároveň uviedla, že to bol jej najlepší marec za posledných 12 rokov.



FCA uviedla, že minulý mesiac predala v Spojených štátoch 216.063 áut. To je o 14 % viac než v marci minulého roka. Navyše uviedla, že je to najlepší marcový predaj od roku 2006.



Veľkou mierou sa pod výsledok podpísali maloobchodné predaje. Tie sa zvýšili medziročne o 11 % na 162.304 áut. V tomto prípade to bol najlepší marec za 17 rokov.



Z jednotlivých značiek výsledky podporila najmä značka Jeep. Predaj týchto áut vzrástol v marci medziročne až o 45 % na 98.382 vozidiel. Bol to najlepší mesiac pre značku Jeep v jej histórii. Darilo sa aj značke Chrysler, ktorá vykázala rast predaja na úrovni 15 %.



Naopak, autám značky Fiat sa v USA minulý mesiac nedarilo. Celkovo sa v USA predalo 1544 vozidiel značky Fiat, čo medziročne predstavuje pokles o 47 %.