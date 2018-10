Filus: Schéma SME Instrument podporuje inovatívne malé a stredné firmy

Predstavitelia firiem sa dozvedeli, ako funguje schéma, ako sa zmenila od roku 2018, dostali informácie o podporných mechanizmoch v rámci SR na písanie návrhov.

Bratislava 2. októbra (TASR) – Schéma Európskej únie (EÚ) SME Instrument je určená pre malé a stredné podniky, ktoré majú inovatívny produkt minimálne vo fáze prototypu a potrebujú dokončiť jeho vývoj, otestovať ho u zákazníkov, získať prvých platiacich klientov. V závere majú byť firmy pripravené vstúpiť na trh a na príchod investora. Pre TASR to v utorok povedal Ivan Filus, ktorý je kontaktným bodom pre program Horizont 2020 pre inovácie malých a stredných podnikov a pre prístup k rizikovému financovaniu počas národného dňa na tému SME Instrument 2018.



Predstavitelia firiem sa dozvedeli, ako funguje schéma, ako sa zmenila od roku 2018, dostali informácie o podporných mechanizmoch v rámci SR na písanie návrhov. Ďalej o mechanizmoch na podporu projektov, ktoré nemajú dobré hodnotenie, ale Európska komisia ich neschválila.



Svoj úspešný príbeh predstavia firmy či dvaja hodnotitelia priblížia proces hodnotenia fáz schémy. "Firmy potrebujú pripraviť veľmi konkurenčný návrh, aby súťažili s izraelskými, nemeckými, francúzskymi firmami a firmami z členských a asociovaných krajín," priblížil Filus s tým, že rozpočet na roky 2014 až 2020 sú 3 miliardy eur, ktoré sú určené približne pre 7000 podnikov v EÚ. Zdôraznil, že táto finančná alokácia sa netýka členských krajín, je určená firmám.



V prvej fáze schémy zameranej na štúdiu realizovateľnosti s financovaním 50.000 eur zvíťazilo priebežne 10 slovenských spoločností. V druhej fáze, kde produkt smeruje na trh a projekt môže získať financie do výšky 2,5 milióna eur, bola úspešná jedna firma zo SR, povedal Filus. SME Instrument je výnimkou v programe Horizont 2020, pretože na ňom sa môže firma zúčastniť sama, nepotrebuje partnerov, upozornil.



Následník programu Horizont 2020 v nasledujúcom programovacom období má mať názov Horizont Europa. "Aktivity pre inovácie a firmy sú združené do tretieho piliera s názvom Otvorené inovácie. SME Instrument a ďalšie inovačné nástroje budú organizované pod Európskou radou pre inovácie," povedal o budúcnosti. Otázkou podľa neho je, či SME Instrument bude pokračovať ako doteraz, alebo sa zmení. S najväčšou pravdepodobnosťou sa prejde od grantov ku podpore firiem v rámci dlhšieho životného cyklu a bude to kombinácia grantu a private equity, načrtol predbežný vývoj Filus.



Účastníkom podujatia priblížil dve výzvy pre malé a stredné podniky v rámci Operačného programu Výskum a inovácie Edmund Škorvaga z odboru riadenia operačných programov a metodiky Ministerstva hospodárstva SR a ponuku Slovak Business Agency manažér medzinárodných aktivít Miroslav Poláček.