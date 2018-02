Agentúra Fitch zvýšila rating Grécka z B- na B

Výhľad hodnotí ako pozitívny, čo otvára cestu pre ďalšie zvýšenie ratingu.

Londýn 18. februára (TASR) - Ratingová agentúra Fitch vidí Grécko na dobrej ceste, preto zvýšila úverovú dôveryhodnosť krajiny z B- na B. Výhľad hodnotí ako pozitívny, čo otvára cestu pre ďalšie zvýšenie ratingu.



Nový rating stále radí dlhopisy Grécka do kategórie rizikových, čiže konzervatívni investori sa im budú vyhýbať. Na druhej strane, však je len dva stupne od najmiernejšieho ratingu tejto kategórie.



Fitch počíta so znížením politických rizík v Grécku a keďže úsporné opatrenia majú zostať v platnosti do roka 2020, štátne financie sa majú citeľne zlepšiť. Agentúra očakáva, že európske krajiny v priebehu roka poskytnú ďalšie úľavy v dlhovej službe.