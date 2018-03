Agentúra pozitívne hodnotí dlhodobý hospodársky rast Slovenska, ktorý by mal do roku 2021 v priemere dosiahnuť 3,2 % ročne.

Bratislava 10. marca (TASR) - Ratingová agentúra Moody’s potvrdila Slovensku rating A2 s pozitívnym výhľadom. Pozitívny výhľad zlepšuje pravdepodobnosť zvýšenia ratingu v horizonte približne jeden a pol roka. Agentúra toto rozhodnutie zdôvodňuje najmä priaznivým vývojom v oblasti hospodárskeho rastu a naďalej sa zlepšujúcimi výsledkami verejných financií. Informovalo o tom v piatok Ministerstvo financií (MF) SR.



Agentúra pozitívne hodnotí dlhodobý hospodársky rast Slovenska, ktorý by mal do roku 2021 v priemere dosiahnuť 3,2 % ročne. "Tento rýchly a najmä stabilný rast je ťahaný nielen spotrebou domácností, ale aj rastúcim objemom investícií, rastúcou priemyselnou výrobou a zvyšujúcim sa objemom čistého exportu, ktorý by mal v tomto trende pokračovať najmä vďaka investíciám v automobilovom priemysle," priblížil rezort financií.



Agentúra Slovensku potvrdila rating aj vďaka zlepšujúcej sa stabilite slovenských verejných financií. Podľa odhadov agentúry by mal vďaka kombinácii hospodárskeho rastu, lepšiemu výberu daní a zodpovedného rozpočtového hospodárenia vlády verejný dlh Slovenska do roku 2020 klesnúť na úroveň 45 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je výrazne pod hodnotou takmer 55 % HDP z roku 2013. "Agentúra tiež ocenila iniciatívy vlády na podporu investícií a hlbšiu integráciu Slovenska do globálnej ekonomiky, ako aj opatrenia zamerané na boj so súčasným nedostatkom pracovnej sily v ekonomike," priblížilo ministerstvo.



Za možné riziká Moody’s považuje vysokú otvorenosť slovenskej ekonomiky a z dlhodobého hľadiska aj nepriaznivý demografický vývoj z dôvodu postupného starnutia slovenskej populácie.