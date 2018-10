Aj úrady v USA vyšetrujú pranie peňazí v estónskej pobočke Danske Bank

Dočasný výkonný riaditeľ banky Jesper Nielsen vo svojom vyhlásení oznámil, že banka spolupracuje s úradmi, ktoré ju vyšetrujú, ale domnieva sa, že je ešte príliš skoro špekulovať o výsledku.

Kodaň 4. októbra (TASR) - Danske Bank, najväčšia banka v Dánsku, vo štvrtok oznámila, že spolupracuje aj s americkými úradmi na vyšetrovaní škandálu s praním špinavých peňazí v jej estónskej pobočke.



Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) totiž požiadalo o informácie v súvislosti so začiatkom vlastného vyšetrovania, ktoré sa týka prania peňazí v estónskej dcére Danske Bank, uviedol dánsky finančný ústav. Prípad už vyšetrujú aj úrady v Dánsku a Estónsku.



Dočasný výkonný riaditeľ banky Jesper Nielsen vo svojom vyhlásení oznámil, že banka spolupracuje s úradmi, ktoré ju vyšetrujú, ale domnieva sa, že je ešte príliš skoro špekulovať o výsledku.



Dánska prokuratúra v auguste oznámila, že začala vyšetrovanie v Danske Bank pre podozrivé transakcie vo výške zhruba 200 miliárd eur v jej estónskej pobočke.



Dánsky Úrad pre dohľad nad finančným trhom (FSA) v septembri tiež obnovil vyšetrovanie Danske Bank a jej estónskej pobočky, ktoré pôvodne v máji uzavrel. FSA vtedy vydal kritickú správu o boji proti praniu špinavých peňazí v Danske Bank a uviedol tiež, že poskytol príslušné materiály dánskej prokuratúre.



Rozhodnutie FSA o obnovení vyšetrovania prišlo po tom, ako Danske Bank uverejnila výsledky interného skúmania. To odhalilo podozrivé transakcie vo výške až 200 miliárd eur, ktoré prešli cez estónsku dcérsku banku v rokoch 2007 až 2015. Vyšetrovanie sa týkalo 15.000 zákazníkov, ktorí v sledovanom období uskutočnili celkovo 9,5 milióna platieb. Generálny riaditeľ Thomas Borgen pre škandál odstúpil z funkcie.



Danske Bank identifikovala ako podozrivých zákazníkov ruské fyzické osoby a spoločnosti, a tiež množstvo firiem zaregistrovaných v Británii a na Britských Panenských ostrovoch.



Estónska centrálna banka zase v stredu (3.10.) oznámila, že banky, ktoré pôsobia v krajine, uskutočnili v rokoch 2008-2017 cezhraničné platby vo výške 1,1 bilióna eur. Toto číslo zahŕňa všetky finančné toky, vrátane transakcií rezidentov a nerezidentov.



Podľa analytikov vzhľadom na fakt, že výkon estónskej ekonomiky vlani dosiahol necelých 22 miliárd eur, objem týchto transakcií naznačuje, že veľká časť zo spomínaného toku peňazí nebola priamo spojená s ekonomickou aktivitou v krajine.



"Je to prekvapujúce číslo," povedal Jakob Dedenroth Bernhoft, expert na pranie špinavých peňazí v Kodani. "To naznačuje, že prípad Danske nie je jednorazovou záležitosťou, a že problém súvisí aj s inými bankami."