Americká centrálna banka úrokové sadzby nezmenila

Kľúčová úroková sadzba tak zotrváva v rozmedzí od 2,25 % do 2,5 %. Na túto úroveň sa dostala po zvýšení v decembri minulého roka, pričom banka zvýšila úrokové sadzby vlani štyrikrát.

Washington 30. januára (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) ponechala úrokové sadzby nezmenené a zároveň uviedla, že čo sa týka budúceho zvyšovania sadzieb, "bude trpezlivá". Je to zatiaľ najjasnejší signál obáv Fedu o vývoj ekonomiky.



Aj keď centrálna banka uviedla, že aj naďalej počíta s rastom ekonomiky a "posilňovaním trhu práce," najnovšie vyhlásenie naznačuje rastúcu neistotu, čo sa týka ekonomických vyhliadok. Opatrné vyjadrenia ohľadne úrokových sadzieb znamenajú zmenu oproti vyjadreniam po predchádzajúcom zasadnutí vedenia banky, keď stále nechávala otvorenú možnosť ich skorého zvýšenia. Najnovšie tlaky na americkú ekonomiku, ako spomaľovanie svetovej ekonomiky, obchodný konflikt s Čínou a nervozita na akciových trhoch, však spôsobili, že teraz banka naznačila, že po štyroch zvýšeniach v minulom roku nie je potrebné sa ponáhľať.



Navyše, Fed uviedol, že "v prípade potreby podpory ekonomiky je pripravený spomaliť tempo redukcie dlhopisov vo svojom portfóliu". Fed znižuje objem dlhopisov od konca roka 2017, teraz však nevylučuje, že ak to bude nevyhnutné, tempo spomalí, prípadne proces zastaví skôr, než pôvodne predpokladal.