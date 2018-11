Americké akcie mierne vzrástli v deň polčasových volieb

Voľby sú považované za referendum o prezidentovi, keďže sa v nich rozhodne o tom, či si jeho spolustraníci udržia svoje funkcie, prípadne získajú viac kresiel alebo ich stratia v prospech opozície.

New York 6. novembra (TASR) - Akcie na Wall Street mierne posilnili v utorok, keď sa v Spojených štátoch konajú voľby v polovici volebného obdobia (midterm elections). V nich si Američania volia tisíce svojich zástupcov do verejných funkcií, od členov Kongresu cez guvernérov štátov až po členov školských rád.



Približne 15 minút od začiatku obchodovania na burze v New Yorku akciový index Dow Jones Industrial Average vzrástol o 0,3 % na 25.526,12 bodu, širší S&P 500 stúpol o 0,4 % na 2748,58 bodu, zatiaľ čo Nasdaq Composite Index vyskočil o 0,8 % na 7363,92 bodu.



Prieskumy naznačujú, že utorkové voľby s najväčšou pravdepodobnosťou prinesú víťazstvo demokratom v Snemovni reprezentantov a republikánom víťazstvo v Senáte.



Ale výkony spoločností, ktoré dnes zverejnili svoje zisky, boli zmiešané. Booking Holding posilnil o 6,8 % a CVS Health o 2 %, ale Eli Lilly sa prepadla o 2,4 %.



Akcie General Electric vzrástli o 1,5 % po tom, ako firma oznámila, že predala svoj podnik Current spoločnosti American Industrial Partners za nezverejnenú sumu.