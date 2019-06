Bitcoin prvýkrát od januára 2018 prekročil 13.000 USD

Bitcoin si za 1 týždeň pripísal takmer 40 % a od začiatku roka vyše 240 %.

Washington 26. júna (TASR) - Bitcoin pokračuje vo výraznom posilňovaní, ktoré čoraz viac začína pripomínať prudký rast spred dvoch rokov na vrchole mánie kryptomien. Jeho kurz sa prvýkrát od januára 2018 dostal nad hranicu 13.000 USD (11.441,65 eura).



Najznámejšia digitálna mena v stredu vyskočila o 18 % a jej kurz sa podľa CoinDesk dostal až na 13.485,85 USD. Bitcoin si za 1 týždeň pripísal takmer 40 % a od začiatku roka vyše 240 %. To spôsobilo, že mnoho investorov ignoruje vlaňajší prepad o 74 %, ktorý prišiel po náraste o 1400 % v roku 2017.



"Aj keď chápem vzrušenie krypto komunity, že firma ako Facebook podporená ďalšími veľkými menami spúšťa vlastnú digitálnu menu, veľmi to pripomína minulosť a všetci vieme, čo sa stalo naposledy," uviedol analytik spoločnosti Oanda Craig Erlam. "Možno teraz nebude pokles taký hrozný, keďže sme svedkami širšieho prijatia, ale bolo by naivné si myslieť, že nemôže opäť prísť k zrúteniu."



Bitcoin sa v decembri 2017 dostal na svoje historické maximum 19.511 USD, potom však nasledoval pád, keď do februára 2018 jeho kurz klesol pod 6000 USD.



(1 EUR = 1,1362 USD)