Ceny tabakových výrobkov budú v Česku rásť štyri roky

Praha 10. augusta (TASR) - Fajčiarov v Česku čakajú štyri roky zvyšovania cien cigariet. Štátny rozpočet tak má za štyri roky získať 14 miliárd Kč (545,64 milióna eur). S presadením rastu spotrebnej dane na tabakové výrobky pomôže vláde v parlamente aj časť opozície. Informoval o tom portál ČT24.cz.



Už na budúci rok majú byť cigarety drahšie o 7 Kč. Rast cien bude pokračovať aj v rokoch 2021 až 2023 spolu o 9 Kč. Ministerstvo financií chce ďalšie zvyšovanie spotrebnej dane na tabakové výrobky predložiť na schválenie v zime.



Od viac ako dvoch miliónov fajčiarov v krajine chce štát tento rok vybrať na spotrebnej dani 56 miliárd Kč. Na budúci rok by mala byť táto suma vyššia ako 64 miliárd Kč. Do roku 2023 má suma dosiahnuť takmer 71 miliárd Kč.



Ministerka financií Alena Schillerová tvrdí, že aj po štvornásobnom zvýšení cien cigariet budú verejné rozpočty na fajčenie doplácať. „Štát vynakladá nemalé prostriedky na boj s týmito závislosťami. Celospoločenské náklady na boj so závislosťami s odvykaním od fajčenia a liečenie následkov fajčenia stoja asi 100 miliárd Kč ročne,“ uviedla ministerka.



Návrh ministerky financií podporuje koaličná sociálna demokracia aj KSČM, ktorá vládu toleruje. Predseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura uviedol, že za návrh zahlasuje aj ODS. Predseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek poznamenal, že jeho strana je ochotná uvažovať o zvýšení dane na tabakové výrobky za predpokladu, že sa niektoré iné dane znížia.