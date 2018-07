Chybné SMS neovplyvnili reálnu výšku úspor klientov VÚB

Transakcie boli zúčtované korektne, klienti nemali duplicitne zúčtované transakcie a majú svoje prostriedky k dispozícii.

Bratislava 10. júla (TASR) - V nočnom spracovaní z 9.7. na 10.7. VÚB banka vygenerovala niektorým klientom SMS notifikáciu o výbere z bankomatov z piatka 6.7. so zlou informáciou o disponibilnom zostatku. Transakcie boli zúčtované korektne, klienti nemali duplicitne zúčtované transakcie a majú svoje prostriedky k dispozícii. Reagovala v utorok banka na sťažnosti klientov, ktorých sa to dotklo.



VÚB banka v reakcii pre TASR zdôraznila, že správny disponibilný zostatok si môžu klienti overiť cez aplikáciu internet banking a mobil banking alebo cez službu Kontakt na infolinke 0850 123 000.



"Naši klienti by mali v najbližších minútach dostať ospravedlňujúcu SMS, kde je im všetko vysvetlené. Za chybu sa našim klientom ospravedlňujeme," vyjadrila sa banka.