D. Trump nominoval na post šéfa Svetovej banky Davida Malpassa

Výberový proces viedol americký minister financií Steven Mnuchin spoločne s prezidentovou dcérou Ivankou Trumpovou, uviedol Biely dom.

Washington 6. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump navrhol na post nového šéfa Svetovej banky (SB) 62-ročného ekonóma Davida Malpassa.



Malpass, ktorý je tajomníkom na ministerstve financií, by mal na čele SB nahradiť Jim Yong Kima, ktorý v januári prekvapivo rezignoval na svoju funkciu. Posledné slovo budú mať akcionári SB, ktorá patrí 189 členským štátom.



USA tradične nominujú šéfa SB a Európania šéfa Medzinárodného menového fondu (MMF), na ktorého čele je aktuálne Francúzka Christine Lagardeová. V poslednom čase sa však stále častejšie ozývajú hlasy, ktoré požadujú reformu tohto pravidla.



Malpasssova nominácia signalizuje, že Trumpova administratíva chce zvýšiť kontrolu nad SB. Malpass v minulosti kritizoval SB, Medzinárodný menový fond aj ďalšie multilaterálne inštitúcie. V uplynulých dvoch rokoch tiež tlačil na to, aby SB prestala poskytovať úvery Číne, ktorá je podľa neho príliš bohatá na to, aby dostávala takúto pomoc.