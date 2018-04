ECB minimálne do budúceho roka úrokové sadzby nezvýši

Dôvodom sú slabšie signály z ekonomiky euroregiónu a obavy z možnej obchodnej vojny medzi Spojenými štátmi a Čínou.

Frankfurt nad Mohanom 23. apríla (TASR) - Kedy sa Európska centrálna banka (ECB) pripojí k americkej centrálnej banke Fed a začne zvyšovať úrokové sadzby? To je ťažké predpovedať, jedno je však isté, rozhodne to nebude čoskoro, konštatuje agentúra AP.



Slabšie signály z ekonomiky euroregiónu a obavy z možnej obchodnej vojny medzi Spojenými štátmi a Čínou spôsobili, že centrálna banka 19 krajín, ktoré euro používajú, nemá dôvod ponáhľať sa so sprísňovaním svojej menovej politiky.



To znamená, že Menový výbor ECB na najbližšom zasadaní vo štvrtok (26.4.) pravdepodobne neposkytne definitívnu odpoveď na otázku, či predĺži svoj program stimulov aj po septembri 2018.



Znamená to tiež, že ECB pravdepodobne ponechá referenčnú úrokovú sadzbu, ktorá ovplyvňuje náklady podnikov a spotrebiteľov na úvery, na nulovej úrovni až do budúceho roka.