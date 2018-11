ECB nominovala na post šéfa dohľadu Taliana Andreu Enriu

Nahradiť by mal Daniele Nouyovú, ktorá post šéfky SSM opustí koncom tohto roka.

Frankfurt nad Mohanom 7. novembra (TASR) - Vedenie Európskej centrálnej banky (ECB) nominovalo Andreu Enriu na post šéfa dohľadu ECB. Enria je v súčasnosti predsedom Európskeho bankového úradu (EBA).



Enriu v stredu nominovala na post Jednotného mechanizmu dohľadu (SSM - Single Supervisory Mechanism) Rada guvernérov ECB. Nahradiť by mal Daniele Nouyovú, ktorá post šéfky SSM opustí koncom tohto roka.



Už v auguste prejavila záujem o túto funkciu viceguvernérka írskej centrálnej banky Sharon Donneryová. Výber Taliana teoreticky zvyšuje šance pre guvernéra írskej centrálnej banky Philipa Lanea získať na budúci rok pozíciu v 6-člennej Výkonnej rade ECB. V máji sa totiž končí mandát Belgičana Petra Praeta.



V prípade nominácie Donneryovej na post šéfky dohľadu ECB by tieto šance boli pre Lanea už len minimálne, keďže sa nedá očakávať, že by Írsko získalo v krátkom čase po sebe v ECB dva významné posty. Od zavedenia eura v roku 1999 Írsko ešte svojho zástupcu vo Výkonnej rade ECB nemalo.