Uzavrela ho s celkovým množstvom 2113 obchodov naprieč všetkými regiónmi a so 6-% nárastom oproti roku 2016. Hodnota týchto obchodov dosiahla 71,5 miliardy eur.

Bratislava 18. marca (TASR) – Európa z pohľadu fúzií a akvizícií zažila pozitívny rok 2017. Uzavrela ho s celkovým množstvom 2113 obchodov naprieč všetkými regiónmi a so 6-% nárastom oproti roku 2016. Hodnota týchto obchodov dosiahla 71,5 miliardy eur. Vyplýva to z údajov spoločnosti CMS.



Investori začali rok 2017 opatrne pre obavy z amerických volieb, volieb v rôznych európskych krajinách či vplyvu brexitu, ktoré sa však v priebehu roka upokojili. Ekonomický rast regiónu CEE (stredná a východná Európa) predstihol vlani rast západnej Európy, Japonska a USA, skonštatovala CMS.



Top zahraničným investorom v regióne Európy z pohľadu hodnoty obchodov bola Čína, ktorá zvýšila hodnotu svojich investícií na 7,7 miliardy eur. Najväčším zahraničných investorom v tomto regióne z hľadiska objemu boli USA.



Najvyšší rast v celkovej hodnote obchodov bol zaznamenaný v Maďarsku, a to 2,7 miliardy eur. Rusko ako najväčšia ekonomika v minulom roku viedlo v aktivite v oblasti fúzií a akvizícií. Nasledovalo ho Poľsko, ktoré malo podľa odborníkov tiež veľký ekonomický rast poháňaný domácim dopytom a vyššou spotrebou.



V Českej republike, ktorá sa vyznačuje jednou z najnižších mier nezamestnanosti v Európe, sa aktivita v oblasti fúzií a akvizícií oproti roku 2016 znížila. Na Slovensku podľa CMS podporoval rast ekonomiky naďalej automobilový priemysel.



Sektorom, ktorý bol najaktívnejší v tejto oblasti, boli reality s 390 obchodmi, pričom cieľom investícií v tejto oblasti bolo najmä Česko, Poľsko a Maďarsko. Do sektora prírodných zdrojov a banského priemyslu zasa smerovala najvyššia celková hodnota obchodov, konkrétne 18 miliárd eur.



Globálny index infraštruktúry spoločnosti CMS na rok 2017 uvádza, že región CEE "je zaujímavý najmä preto, že jeho ekonomiky zažívajú významnú expanziu vďaka priaznivému prostrediu pre zahraničných investorov a financovaniu z EÚ".