Európski investori nebudú smieť od 1. júla obchodovať vo Švajčiarsku

Tvrdý postoj Bruselu sa čiastočne spája s aktuálnymi rokovaniami s Britániou o brexite.

Brusel 21. júna (TASR) - Švajčiarske burzy od 1. júla stratia priamy prístup k investorom v Európskej únii, čím finančný sektor krajiny dostane tvrdý úder, avšak tento krok bude mať veľký finančný vplyv aj pre ostatné európske burzy.



Európska komisia nemieni navrhnúť predĺženie súčasného režimu ekvivalencie, ktorý umožňuje európskym investorom obchodovať na švajčiarskych burzách. EK mala podľa agentúry Reuters práve do dneška predložiť návrh na predĺženie režimu, ale neurobí tak. Dôvodom je odmietavý postoj Švajčiarska k partnerskej dohode s EÚ, o ktorej sa rokuje už niekoľko rokov.



Bern tento mesiac požiadal o ujasnenie troch oblastí - ochrana miezd, regulácie štátnej pomoci a definícia práv občanov EÚ vo Švajčiarsku. Brusel však túto žiadosť považuje za snahu otvoriť text zmluvy, čo zásadne odmieta. O nepredĺžení režimu rozhodol aj napriek tomu, že bude mať zásadný finančný vplyv aj na ostatné burzy v EÚ.



Podľa agentúry Reuters sa tvrdý postoj Bruselu čiastočne spája aj s aktuálnymi rokovaniami s Britániou o brexite, keďže zhovievavosť voči Švajčiarsku by si Londýn mohol vysvetliť ako šancu na dosiahnutie miernejších podmienok.



Prístup na švajčiarske burzy je najväčšou pákou EÚ v snahe dostať konečne podpis Bernu na vzájomnú dohodu. Švajčiarsky minister zahraničných vecí však opakovane zdôrazňoval, že sa nedajú dotlačiť do žiadnej dohody, hoci stále sú otvorení rokovaniam.



Hovorca švajčiarskej vlády oznámil, že kabinet v súvislosti s dohodou neprijal žiadne nové rozhodnutia a zdôraznil, že Bern pristúpi k odvetným opatreniam voči európskym burzám. Pôjde najmä o zákaz obchodovania švajčiarskych akcií na burzách v EÚ.



"Pokiaľ EÚ nepredĺži prístup švajčiarskych búrz na trh EÚ, Švajčiarsko s účinnosťou od konca júna aktivuje ochranné opatrenia, o ktorých sa rozhodlo 8. júna 2018," cituje hovorcu agentúra Reuters.



Dohoda prinúti Švajčiarsko prijať pravidlá jednotného trhu EÚ a pripraviť cestu pre nové obchodné zmluvy, napríklad o energetickej únii. Vzhľadom na švajčiarske voľby v októbri sa naprieč celým tamojším politickým spektrom zdvihla vlna nesúhlasu pre zasahovanie do národnej suverenity.