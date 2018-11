Čistý zisk druhej najväčšej banky v Talianska sa za tri mesiace do konca septembra 2018 zvýšil na 833 miliónov eur zo 650 miliónov eur v rovnakom období minulého roka.

Miláno 6. novembra (TASR) - Talianska banka Intesa SanPaolo dosiahla v 3. kvartáli nárast zisku o 28 %. Vďačí za to najmä zmenám v účtovníctve v súvislosti s vlaňajšou akvizíciou dvoch krachujúcich regionálnych bánk.



Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, očakávali, že talianska banka oznámi čistý zisk 787 miliónov eur.



Čisté príjmy z poplatkov a provízie však v 3. kvartáli mierne klesli na 1,92 miliardy eur, zatiaľ čo úrokové výnosy vzrástli o 2 % na 1,84 miliardy eur.



Tržby Intesa SanPaolo sa tiež mierne zvýšili na 4,27 miliardy eur.



Ukazovateľ kapitálovej primeranosti Tier 1 vzrástol do konca septembra na 13,7 % z 13,6 % na konci júna, napriek tlaku na talianske štátne dlhopisy pre návrh rozpočtu na budúci rok.



Banka uviedla, že je na dobrej ceste dosiahnuť za celý rok 2018 čistý príjem vyšší ako vlaňajších 3,8 miliardy eur.