Írsko začne od Apple spätne vyberať doplatky na daniach

Komisia nariadila Írsku vybrať spätne dane za roky 2003 - 2014, ktoré odhaduje na 13 miliárd eur, plus úroky.

Dublin 24. apríla (TASR) - Írsko začne od amerického koncernu Apple spätne vyberať doplatky na daniach za viac ako 13 miliárd eur. Dublin to oznámil 19 mesiacov potom, ako Európska komisia rozhodla, že daňová dohoda Írska s technologickým gigantom predstavovala nezákonnú štátnu pomoc.



Komisia nariadila Írsku vybrať spätne dane za roky 2003 - 2014, ktoré odhaduje na 13 miliárd eur, plus úroky. Írsko s tým nesúhlasilo a argumentovalo, že to podkope integritu jeho daňového systému.



No minister financií Paschal Donohoe v utorok oznámil, že podpíše dohodu o založení viazaného účtu, na ktorý bude Apple posielať doplatky na daniach. Peniaze zostanú na účte, kým o nich nerozhodne súd, na ktorý sa obrátili Apple aj Írsko. Platby by mali prebiehať do septembra.



Donohoe vyhlásil, že vláda "zásadne nesúhlasí s rozhodnutím Komisie, ale Írsko má v úmysle dodržiavať svoje právne záväzky."