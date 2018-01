Košický súd vyhlásil konkurz na majetok poisťovne Rapid life

Správkyňou konkurznej podstaty ustanovil súd Danu Husťákovú. Tá má do 15 dní vypracovať a predložiť písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a ďalších vykonaných úkonoch.

Košice 29. januára (TASR) – Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok životnej poisťovne Rapid life so sídlom v Košiciach. Vyplýva to z uznesenia zverejneného v pondelok v Obchodnom vestníku.



Správkyňou konkurznej podstaty ustanovil súd Danu Husťákovú. Tá má do 15 dní vypracovať a predložiť podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a ďalších vykonaných úkonoch. Po vyhlásení konkurzu majú klienti Rapid life na uplatnenie si svojich pohľadávok 45 dní.



Návrh na vyhlásenie konkurzu v poisťovni podala koncom novembra nútená správkyňa Irena Sopková. "Poškodených je 14.730 fyzických osôb a okolo 50 právnických osôb v celkovej výške 26 miliónov eur," vyčíslila. Ku dňu podania návrhu na vyhlásenie konkurzu pritom bol majetok spoločnosti podľa jej slov nepatrný. Otázne tak je, či sa klienti k nejakým peniazom dostanú.



Nútenú správu v polovici júna 2017 zaviedla v poisťovni Národná banka Slovenska (NBS). Dôvodom boli zistenia, že poisťovňa závažne ohrozuje práva klientov. Nútená správkyňa podala na štatutárov trestné oznámenie.



Podľa bývalého vedenia poisťovne bolo vyhlásenie nútenej správy nezákonným postupom a malo tak dôjsť k porušeniu práva na spravodlivý proces.