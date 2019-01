Kurz eura klesol na 1,1402 USD/EUR

Britská libra zostala stabilná deň po hlasovaní o brexitovej dohode v britskom parlamente, ktorý ju drvivo odmietol. Výrazne posilnila turecká líra.

Frankfurt nad Mohanom 16. januára (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny v stredu mierne klesol. Neskoro popoludní sa predávala po 1,1402 USD, teda o niečo nižšie než v utorok (15. 1.) podvečer.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu referenčný kurz na 1,1389 (v utorok: 1,1424) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8780 (0,8754) eura.



Reakcie na devízovom trhu na odmietnutie dohody o vystúpení z Európskej únie (EÚ), ktorú vyrokovala premiérka Theresa Mayová, boli zdržanlivé. Libra ani euro nereagovali. Investori totiž počítali s týmto výsledkom.



Hlavný ekonóm banky Bankhaus Lampe Alexander Krüger považuje riadený brexit stále za možný. "Vláda by mala požiadať o neskorší termín odchodu a sústrediť by sa mala predovšetkým na riešenie problému hranice na írskom ostrove," uviedol Krüger.



Analytik nemeckej krajinskej banky Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Dirk Clench si myslí, že možný je neriadený brexit rovnako ako jeho odklad.



Turecká líra posilnila voči doláru približne o 1 %. Obchodníci to zdôvodnili rozhodnutím tureckej centrálnej banky, ktorá ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 24 % aj napriek tomu, že inflácia v sa v uplynulých mesiacoch mierne spomalila.