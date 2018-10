Kurz eura klesol na 1,1477 USD/EUR

Zdá sa, že spor okolo rozpočtu medzi talianskou vládou a EK by mohol eskalovať. Rím sa snaží obhajovať svoje rozpočtové plány, ktoré počítajú s vyšším deficitom.

Frankfurt nad Mohanom 22. októbra (TASR) - Konflikt okolo talianskeho rozpočtu medzi Rímom a Európskou komisiou (EK) má negatívny vplyv na spoločnú európsku menu. Jej kurz padol pod 1,15 USD/EUR.



Euro sa v pondelok popoludní predávalo po 1,1477 USD, pričom ešte ráno sa jeho kurz dostal až na 1,1550 USD/EUR. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok referenčný kurz na 1,1494 (v piatok: 1,1470) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8700 (0,8718) eura.



Zdá sa, že spor okolo rozpočtu medzi talianskou vládou a EK by mohol eskalovať. Rím sa snaží obhajovať svoje rozpočtové plány, ktoré počítajú s vyšším deficitom. Minister financií a hospodárstva Giovanni Tria v odpovedi na otázky EK týkajúce sa rozpočtu uviedol, že vláda vedome zvolila smerovanie rozpočtovej politiky, ktoré nie je v súlade" s Paktom stability a rastu. Dodal, že to bolo ťažké, avšak nevyhnutné rozhodnutie vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu, v ktorej sa nachádzajú znevýhodnené vrstvy talianskeho obyvateľstva.



EK už predtým tvrdo skritizovala fiškálne plány Talianska. "Očakáva sa, že z Bruselu príde odmietnutie návrhu rozpočtu už v utorok," komentoval situáciu ekonóm Commerzbank Marco Wagner. Talianska vláda bude mať potom 3 týždne čas na úpravu rozpočtu. "To znamená, že konflikt bude pokračovať a že trhy zostanú volatilné," dodal Wagner. Odmietnutie návrhu rozpočtu by bolo historicky jedinečnou udalosťou.