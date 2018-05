Kurz eura klesol pod 1,17 USD/EUR

Negatívny vplyv na euro má naďalej aj politický vývoj v Taliansku, kde novú vládu vytvoria euroskeptické strany.

Frankfurt nad Mohanom 23. mája (TASR) - Spoločná európska mena sa v strede týždňa po slabých makroekonomických údajoch z eurozóny dostala pod tlak. Euro sa v stredu popoludní predávalo po 1,1715 USD, keď predtým jeho kurz dočasne padol až na 1,1699 USD/EUR, čo bolo najmenej od novembra 2017.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu napoludnie referenčný kurz na 1,1708 (v utorok 1,1794) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8541 (0,8479) eura.



Index nákupných manažérov (PMI) pre eurozónu sa v máji výrazne zhoršili. Indikátory spoločnosti Markit signalizujú oslabenie rastovej dynamiky v priemysle aj v sektore služieb. Ekonómovia počítali so stabilizáciou. Očakávania sklamali predovšetkým čísla z Nemecka. Ak by skutočne prišlo k citeľnému spomaleniu rastu ekonomiky, ECB by mohla spomaliť normalizáciu menovej politiky.



V stredu pokračoval pád tureckej líry, ktorej kurz klesol na nové historické minimá. Kurz k doláru sa predpoludním dostal na 4,92 TRY/USD a k euru na 5,77 TRY/EUR. Od začiatku roka oslabila turecká mena k euru približne o 25 %. Turecká centrálna banka v stredu nijako neintervenovala proti prepadu líry. Devízový experti Commerzbank však už označili aktuálnu situáciu za "menovú krízu".