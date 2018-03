Kurz eura vzrástol na 1,2275 USD/EUR

V stredu posilnila britská libra, ktorú podporil nárast miezd v Spojenom kráľovstve, čím vzrástla pravdepodobnosť, že britská centrálna banka (BoE) zvýši sadzby.

Frankfurt nad Mohanom 21. marca (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny v stredu vzrástol pred rozhodnutím americkej centrálnej banky (Fed) o nastavení menovej politiky. Euro sa neskoro popoludní predávalo po 1,2275 USD, teda o niečo vyššie než ráno.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu napoludnie referenčný kurz na 1,2286 (v utorok: 1,2276) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8139 (0,8146) eura.



Makroekonomické údaje nedali devízovému trhu výraznejšie impulzy. Investori vyčkávajú pred rozhodnutím Fedu. Vo všeobecnosti sa počíta s ďalším zvýšením úrokových sadzieb, ktoré bude už šieste od začiatku aktuálneho cyklu sprísňovania menovej politiky na konci roka 2015.



Investorov viac než samotné zvýšenie sadzieb budú zaujímať ďalšie vyhliadky menovej politiky. Na trhu sa špekuluje, že Fed by tento rok mohol zvýšiť sadzby štyrikrát namiesto doteraz signalizovaných troch zvýšení. Z toho by mohol profitovať americký dolár.



V stredu posilnila britská libra, ktorú podporil nárast miezd v Spojenom kráľovstve, čím vzrástla pravdepodobnosť, že britská centrálna banka (BoE) zvýši sadzby. Trhy špekulujú, že by sa to mohlo stať v máji.