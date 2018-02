Pracuje sa na usmernení, ktoré zdaní zisky z kryptomien

Z hľadiska výpočtu dane podľa nie sú problémom náhle a výrazné zmeny hodnoty bitcoinu.

Bratislava 17. februára (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR pracuje s finančnou správou na metodickom usmernení, ktoré má pomôcť daňovníkom zorientovať sa pri vyčíslení daňových povinností zo ziskov z kryptomien, akou je napríklad aj bitcoin. Avizoval to minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) v parlamente.



Toto usmernenie by malo byť vydané už čoskoro. "Chcem jednoznačne povedať, že cieľom tohto usmernenia ministerstva nie je regulovať kryptomeny a nakladanie s nimi, ale len poskytnúť daňovníkom potrebné informácie, aby vedeli ľahšie a správne vysporiadať svoje daňové povinnosti v zmysle zákona," upozornil ešte počas štvrtkovej Hodiny otázok v Národnej rade SR Kažimír.



Zároveň priblížil, že rezort financií si je vedomý toho, že v súčasnosti chýba na Slovensku, rovnako ako aj v mnohých iných krajinách jasná právna úprava, ktorá by definovala alebo bližšie upravovala, aký charakter majetku kryptomeny majú. "Krajiny buď neupravujú nakladanie s kryptomenami vôbec, alebo im priznávajú rôzne statusy. Považujú ich za určitú formu peňazí, ktoré nie sú zákonným platidlom. Deje sa tak napríklad v Luxembursku, vo Švédsku, v Argentíne alebo Austrálii. Považujú ich za finančný majetok napríklad v Nórsku, za komoditu ich považujú v USA alebo krajiny obmedzujú ich používanie iba na súkromné peniaze fyzických osôb, alebo ich úplne zakázali ako napríklad v Bolívii," priblížil Kažimír.



Stále viac štátov Európskej únie, ale aj sveta sa preto s touto problematikou obracia na zoskupenie G20 alebo na Európsku komisiu. Slovensko tiež plánuje sledovať iniciatívy v tejto oblasti.



"V ekonomike je množstvo anonymných transakcií aj mimo kryptomien. Anonymita však nie je prekážkou vykonateľnosti akéhokoľvek zákona a takisto zákona o dani z príjmov. Všetky informácie o transakciách týkajúcich sa nakladania s kryptomenami sa dnes ukladajú v čase postupne za sebou v tzv. blockchaine a nie je možné ich meniť. To znamená, že pokiaľ bude existovať blockchain, budú existovať aj informácie o všetkých vykonaných transakciách a nie je vylúčené, že ich daňový úrad v dohľadnej dobe získa, aj keď sa v súčasnosti javí transakcia ako anonymná," upozornil šéf rezortu financií.



Daňový úrad sa však podľa jeho slov nemusí spoliehať len na dáta, ktoré stiahne zo systému, ale môže využiť aj inštitút miestneho zisťovania alebo daňovej kontroly priamo u daňovníka, v rámci ktorej sa môže pozrieť aj do konkrétnych elektronických zariadení a preveriť, či daňový subjekt vykonal transakcie s kryptomenami, alebo nie a či ich správne zdanil.



"Podotýkam, že nejde o zavedenie nových daňových povinností. Hovoríme o spôsobe presného určenia dane, ktorú treba zaplatiť zo ziskov z kryptomien. Daňová povinnosť teda už existuje a existovala aj v minulosti podľa zákona o dani z príjmov. Existuje množstvo otázok slovenských, ale aj európskych daňovníkov, ako majú postupovať. Našou ambíciou je im odpovedať jasne na tieto otázky," doplnil Kažimír.



Z hľadiska výpočtu dane podľa jeho slov nie sú problémom náhle a výrazné zmeny hodnoty bitcoinu. "Zo samotného pohybu kurzu bitcoinu, či už to bol výrazný nárast koncom minulého roka, alebo výrazný pokles, nevyplýva daňová povinnosť. Moment zdanenia nastáva pri realizácii zisku z kryptomeny. Napríklad pri predaji alebo pri nákupe veci za kryptomenu. Pri každej takej transakcii je nejaká protihodnota, ktorá je vyčísliteľná, buď peniaze ako také, alebo vecné plnenie oceniteľné v eurách alebo v inej mene," dodal Kažimír.