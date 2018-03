Ministri G20 budú rozhodovať v Argentíne o troch problémoch

Jedným z výsledkov by mala byť dohoda o silnejšom zdanení internetových koncernov. Daňovými trikmi len v Európe zvyšujú svoje príjmy o desiatky miliárd eur ročne.

Buenos Aires 17. marca (TASR) - V Buenos Aires sa v pondelok (19.3.) začne dvojdňové rokovanie ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk G20. Jedným z výsledkov by mala byť dohoda o silnejšom zdanení internetových koncernov. Daňovými trikmi len v Európe zvyšujú svoje príjmy o desiatky miliárd eur ročne.



Ak by v argentínskom hlavnom meste nedošlo k dohode, Nemecko a Francúzsko sú rozhodnuté postupovať proti digitálnym koncernom vlastnými opatreniami. Na tom sa tento týždeň dohodli ministri financií eurozóny. Zhodli sa na tom, že zdanenie digitálnych koncernov sa musí stať "najvyššou prioritou". Európska komisia má do 21. marca pripraviť príslušný návrh opatrení. Problém predstavuje len Írsko. Úľavami ich láka, aby dane platili na jeho území.



V Buenos Aires sa bude diskutovať aj o digitálnych menách, ktoré sa stali novými internetovými platobnými prostriedkami. Využívajú sa aj na pranie peňazí a financovanie terorizmu.



Treťou vážnou témou budú americké sankčné clá. Mohli by sa stať impulzom pre globálnu obchodnú vojnu s nedozernými následkami.



G20 tvoria najdôležitejšie priemyselné a rozvojové štáty sveta. Argentína prevzala predsedníctvo v skupine koncom decembra 2017 od Nemecka.