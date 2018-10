Most-Híd pripravuje návrh na podporu mladých pri úveroch

Od začiatku roka sa zmenili podmienky pre mladých, ktorí sa k zvýhodneným úverom na financovanie bývania dostanú za nových podmienok. Zaviedol sa daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch.

Bratislava 30. októbra (TASR) - Koaličná strana Most-Híd pripravuje novelu, ktorou by sa mohli zvýhodniť podmienky pôžičiek pre mladé rodiny na kúpu nehnuteľnosti. Poslanci avizovali, že by mohla byť predložená už na najbližšiu schôdzu parlamentu. Od začiatku tohto roka sa pritom zmenili podmienky pre mladých, ktorí sa k zvýhodneným úverom na financovanie bývania dostanú za nových podmienok. Zaviedol sa daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch.



Poslanci Mosta-Híd hovorili o podpore mladých pri úveroch na poslednej schôdzi parlamentu pri príležitosti posunutia ich návrhu na zavedenie dvojnásobného daňového bonusu na dieťa do 6 rokov do druhého čítania. "Na ďalšiu schôdzu Národnej rady SR by sme chceli priniesť ďalší návrh, ktorým chceme pomôcť mladým rodinám. Chceme zase obnoviť veľmi výhodnú pôžičku pre kúpu domu alebo bytu. Tiež sa bude odvíjať od toho, koľko detí vychovávajú títo rodičia," priblížil na tlačovej konferencii predseda poslaneckého klubu Most-Híd Tibor Bastrnák s tým, že zmeny by sa mali týkať ľudí do 35 rokov.



Odborník portálu Finančný kompas Maroš Ovčarík si myslí, že v súčasnosti je znižovanie úroku menej atraktívny benefit, ako tomu bolo v minulosti, keďže úrokové sadzby sú na historicky najnižších úrovniach. "Pokiaľ však bude zvýhodnený produkt ľuďom šetriť náklady, alebo poskytovať iné výhody, ktoré uľahčia mladým úver získať, prípadne výhodnejšie ho splácať, nový produkt môže mať šancu na úspech," uviedol v súvislosti s avizovanými zmenami Mosta-Híd Ovčarík.



Od začiatku roka sa zmenila podpora hypoték pre mladých, keď štátom dotovanú hypotéku zníženú o 3 % nahradila daňovo odpočítateľná položka na zaplatené úroky. Banky zatiaľ nevedia presne vyhodnotiť, aký bude o ňu záujem, pretože klienti musia byť proaktívni. Zodpovednosť za jeho uplatnenie prechádza na nich. "Za oprávnenosť uplatnenia nároku na daňový bonus a splnenie podmienok, najmä príjem dlžníka a spoludlžníka, uplatnenie daňového bonusu len na jednom úvere na bývanie a podobne zodpovedá klient, ktorý tieto skutočnosti musí dokladovať buď správcovi dane alebo svojmu zamestnávateľovi pri podávaní daňového priznania za daň z príjmov," vysvetlil PR manažér VÚB banky Dominik Miša.



Koľko ľudí oň požiada, sa ukáže až budúci rok pri podávaní daňových priznaní. "Tisíce našich klientov budú môcť požiadať o uplatnenie si daňového bonusu na zaplatené úroky," odhaduje hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. Klient bude potrebovať potvrdenie o výške úrokov pri úvere na bývanie, ktoré mu vystaví banka. "Toto potvrdenie banka vydá klientovi bez poplatku," doplnila hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.



Následne si klient bude môcť daňový bonus odpočítať z daní. Keď bude suma daňového bonusu vyššia ako výška dane, o preplatenie daňového preplatku bude môcť požiadať finančnú správu.