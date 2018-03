Na podanie daňového priznania zostávajú tri týždne

Daňové priznanie nemusí podať ten daňovník, ktorý dosiahol v príslušnom zdaňovacom období iba príjmy zo závislej činnosti na území SR a požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

Bratislava 14. marca (TASR) - Na podanie daňového priznania a zaplatenie dane zostávajú daňovníkom už len necelé tri týždne. Termín uplynie 3. apríla. Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý daňovník, ktorého celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v minulom roku presiahli 1 901,67 eura.



Do celkových zdaniteľných príjmov patrí akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený, vrátane príjmu dosiahnutého zo zdrojov v zahraničí. Daňové priznanie nemusí podať ten daňovník, ktorý dosiahol v príslušnom zdaňovacom období iba príjmy zo závislej činnosti na území SR a požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.



Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017 je do 31. marca 2018. Nakoľko tento deň pripadne na sobotu a navyše Veľkonočné sviatky, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je najbližší nasledujúci pracovný deň, čiže utorok 3. apríla 2018.



Daňovník si môže podanie daňového priznania aj odložiť a to o 3 mesiace, resp. až o 6 mesiacov v prípade, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy zo zahraničia. O odklad je možné požiadať len na predpísanom tlačive (Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania), ktorého vzor určila finančná správa a je dostupné v Katalógu formulárov na portáli finančnej správy.



Oznámenie o predĺžení lehoty je potrebné podať do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania. O odklad nemôže požiadať daňovník v konkurze alebo v likvidácii. Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, pričom v tejto novej lehote je daň aj splatná.



Daňové priznanie sa podáva na daňovom úrade, resp. jeho kontaktom mieste osobne, poštou alebo elektronicky. Od 1. januára 2018 bol novelou daňového poriadku rozšírený okruh elektronicky komunikujúcich osôb a teda elektronické podanie daňového priznania je povinné už aj pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov.



