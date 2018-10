Nelegálnu činnosť prestali poskytovať už stovky webstránok

Za prevádzkovanie zakázaných ponúk môže byť uložená pokuta do výšky 500.000 eur.

Bratislava 2. októbra (TASR) - V zozname webových sídiel s nelegálnym hazardom je v súčasnosti 213 webstránok. Počet prevádzkovateľov, ktorí ešte pred zaradením do zoznamu zareagovali na výzvu finančnej správy a prestali zakázanú ponuku poskytovať, sa opäť zvýšil. Nelegálnu činnosť ukončilo po zaslaní oficiálnej výzvy z finančnej správy 252 subjektov.



"Súd na základe žiadosti finančnej správy vydal už 13 príkazov na zamedzenie vykonania platobnej operácie v prospech účtov nelegálnych prevádzkovateľov a 96 príkazov na zamedzenie prístupu k webovému sídlu s nelegálnym obsahom," informovala hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.



Za prevádzkovanie zakázaných ponúk môže byť uložená pokuta do výšky 500.000 eur. Využívanie nelegálnych webových sídiel môže spôsobiť problémy aj ich používateľom. Finančná správa preto upozorňuje občanov, že klienti nelegálnych hazardných stránok môžu byť vystavení riziku straty investovaných peňazí.



Kontrola nelegálneho hazardu sa dostala do kompetencie finančnej správy na základe novely zákona o hazardných hrách, ktorá upravila podmienky dozoru nad poskytovaním internetových hazardných hier. Prvý prehľad webových sídiel zverejnila finančná správa v júli minulého roku.