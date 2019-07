Nový grécky premiér uviedol, že dodrží sľuby o znížení daní

Nový parlament sa stretne 17. júla a o dôvere novej vlády bude hlasovať 22. júla.

Atény 10. júla (TASR) - Nový grécky konzervatívny premiér Kyriakos Mitsotakis v stredu vyhlásil, že dodrží sľub o znížení daní, čo by mohlo ovplyvniť plnenie prísnych fiškálnych cieľov krajiny.



Líder Novej demokracie na prvom stretnutí kabinetu od nedeľného (7. 7.), víťazstva vo voľbách povedal, že návrh „daňového zákona s prvými škrtmi, ktoré sme sľúbili“, predloží do konca mesiaca.



Mitsotakis v kampani vyhlásil, že od roku 2020 zníži nenávidenú daň z nehnuteľností nazvanú ENFIA (ktorú v priebehu hospodárskej krízy zaviedla jedna z predchádzajúcich vlád pod vedením práve Novej demokracie), a to o 30 % v priebehu dvoch rokov.



Ponúkol tiež zníženie hraníc pre daň z príjmu a postupnú redukciu dane zo zisku podnikov o 8 %.



"Nebudeme strácať ani deň," povedal 51-ročný absolvent Harvardu a bývalý konzultant spoločnosti McKinsey, keď odovzdal ministrom svoj "cestovný plán" do decembra a povedal im, že ho bude "priebežne vyhodnocovať".



Počas volebnej kampane povedal Mitsotakis agentúre AFP, že plánuje presvedčiť veriteľov Grécka s pomocou „komplexného balíka reforiem“, aby akceptovali uvoľnenie prísnych fiškálnych cieľov.



Súčasný rámec dohodla s veriteľmi predchádzajúca vláda ľavicovej strany Syriza. Grécko má podľa neho dosiahnuť primárny rozpočtový prebytok vo výške 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2022. Ale konzervatívci hovoria, že tento cieľ brzdí rast ekonomiky.



Mitsotakis sľúbil, že „vzkriesi" silnú grécku strednú triedu a dodal, že Nová demokracia sa podľa neho teší dostatočne „dobrej vôli v Bruseli", aby získala ústupky od veriteľov.



Len niekoľko hodín po jeho víťazstve však ministri financií eurozóny varovali novú vládu v Aténach, aby dodržiavala záväzky o obmedzených verejných výdavkoch.



"Musíme dodržiavať svoje záväzky, toto je jediný spôsob, ktorý poznám, ako získať dôveryhodnosť," povedal šéf Euroskupiny Mario Centeno novinárom v Bruseli.



Bývalý premiér Alexis Tsipras pritom už v máji oznámil sériu daňových škrtov, ktoré - ako upozornili grécka centrálna banka aj veritelia - by mohli ovplyvniť dohodnuté fiškálne ciele.



Podľa vládnych zdrojov 40 % nových ministrov nie sú profesionálni politici, ale technokrati, ktorí sa vzdali kariéry v zahraničí, aby „pomohli znova vybudovať krajinu“.



Nový parlament sa stretne 17. júla a o dôvere novej vlády bude hlasovať 22. júla, povedal Mitsotakis. Jeho strana má pohodlnú väčšinu 158 poslancov v 300-miestnom parlamente.