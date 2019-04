Vznikajú ďalšie špekulácie o novom vedení Európskej centrálnej banky

Minulý týždeň sa francúzsky prezident Emmanuel Macron postavil proti doterajšej praxi, že šéfom EK sa stane hlavný kandidát najväčšej strany v Európskom parlamente.

Frankfurt nad Mohanom 6. apríla (TASR) - Kandidátom na post prezidenta Európskej centrálnej banky (ECB) nie je len šéf nemeckej centrálnej banky Jens Weidmann. Jeho vyhliadky na získanie funkcie však rastú. Mnohé by malo závisieť od výsledku volieb do Európskeho parlamentu v máji.



Nové špekulácie o nástupcovi Maria Draghiho vo vedení ECB sa objavili v piatok (5. 4). Americký denník Wall Street Journal napísal, že Weidmannove šance na obsadenie miesta, ktoré sa uvoľní v ECB začiatkom novembra tohto roku, vzrástli. Francúzsko chce totiž svojho Michela Barniera dostať na post predsedu Európskej komisie (EK). Paríž sa preto zriekne prípadného obsadenia funkcie prezidenta ECB, o ktorú sa uchádzal guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy. V Paríži to však nechcel nikto potvrdiť. Napísal v sobotu nemecký portál FAZ.net.



Minulý týždeň sa francúzsky prezident Emmanuel Macron postavil proti doterajšej praxi, že šéfom EK sa stane hlavný kandidát najväčšej strany v Európskom parlamente, konkrétne by mal pochádzať z radov európskych ľudovcov. Avšak Barnier patrí vo Francúzsku k republikánom.



Nemecký spolkový minister Olaf Scholz komentoval v Bukurešti špekulácie pred rokovaním ministrov financií euroskupiny o budúcom prezidentovi ECB: „O tejto otázke jestvuje veľa špekulácií, ktoré majú s realitou málo spoločného.“



Nemecká spolková banka a ECB sa nechcú k najnovším správam vyjadrovať. Podľa nich je ešte priskoro na tieto úvahy. „Do volieb Európskeho parlamentu môžu v kotle chýry ďalej klokotať,“ zaznelo vo Frankfurte nad Mohanom.



Weidmannove šance však o čosi vzrástli. Proti Francúzovi hovorí fakt, že jeho krajan Jean-Claude Trichet viedol ECB v rokoch 2003 až 2011.