Bankárov zarábajúcich viac ako 1 milión eur je v EÚ opäť viac

Hoci bankári čelia tlakom na zníženie odmien, správcovia aktív (asset managers) unikli plnému vplyvu tohto stropu.

Londýn 11. marca (TASR) - Počet bankárov v Európskej únii (EÚ), ktorých ročný príjem prekročil 1 milión eur, sa v roku 2017 zvýšil na takmer 5000, aj keď regulačné úrady zaviedli limity na odmeny.



Väčšina z týchto bankárov pôsobila v Británii podľa údajov Európskeho bankového úradu (EBA). Ale vzhľadom na to, že Spojené kráľovstvo má na konci tohto mesiaca opustiť EÚ, sa očakáva, že niektorí vysoko platení bankári sa presťahujú z Londýna do nových centrál na kontinente.



EBA v pondelok informoval, že celkovo 4859 bankárov zarobilo v roku 2017 viac ako milión eur, vrátane odmien. To je viac ako 4597 bankárov v roku 2016.



EÚ pritom po finančnej kríze, keď museli daňoví poplatníci zachraňovať banky pred krachom, obmedzila od roku 2014 odmeny, ktoré by nemali prekročiť výšku základného platu, prípadne jeho dvojnásobok, ak to schvália akcionári.



EBA uviedol, že priemerný pomer medzi variabilným a fixným príjmom pri vysokých platoch v bankovom sektore klesol zo 104 % v roku 2016 na 101,08 % v roku 2017 v dôsledku limitov. Na ilustráciu, v roku 2014 to bolo 123 % a v roku 2015 bol tento pomer na úrovni 118 %.



Bankári s vyššími príjmami boli prevažne z Británie, konkrétne 3567 v roku 2017. To predstavovalo 73,3 % z celkového počtu všetkých vysoko platených bankárov a bolo to o 38 osôb viac ako v roku 2016.



V Nemecku dosiahlo príjmy vyššie ako 1 milión eur 390 bankárov v roku 2017, v Taliansku 201, vo Francúzsku 233 a v Španielsku 161 bankárov.



Mnoho veľkých bánk so sídlom v Londýne odvtedy otvorilo nové centrály v iných štátoch EÚ v rámci prípravy na podnikanie po brexite.



Británia bola proti zavedeniu stropu pre odmeny. Argumentovala, že banky to obídu zvýšením základnej mzdy, čo im skomplikuje redukciu nákladov pri poklese trhu.



Guvernér britskej centrálnej banky (Bank of England) Mark Carney naznačil, že strop pre odmeny by mohol byť medzi tými pravidlami bloku, ktoré Spojené kráľovstvo v budúcnosti zreviduje, ale len ak nebude hroziť riziko poškodenia celkovej odolnosti tohto sektora.



Ale hoci bankári čelia tlakom na zníženie odmien, správcovia aktív (asset managers) unikli plnému vplyvu tohto stropu.



EBA uviedol, že v oblasti správy aktív sa priemerný pomer variabilných a fixných príjmov zvýšil z 358 % v roku 2016 na 402 % v roku 2017, takže stále výrazne prekračuje maximálny limit 200 %.



"Niektoré členské štáty umožňujú uplatniť výnimky pre zamestnancov v tejto oblasti podnikania, hoci to CRD IV (kapitálové pravidlá EÚ) neumožňujú," uviedol EBA.