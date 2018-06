Počet dolárových milionárov vlani rástol dvojnásobným tempom

Ťahúňom rastu počtu dolárových milionárov bol ázijsko-pacifický región, predovšetkým Čína a Japonsko, kde sa trhová kapitalizácia verejne obchodovaných firiem zvýšila o vyše štvrtinu.

Bratislava 22. júna (TASR) - Počet dolárových milionárov vo svete sa vlani zvýšil o necelých 10 % na rekordných 18,1 milióna. Ich finančný majetok bol najvyšší v histórii, keď sa zväčšil medziročne o 10,6 % na 70,2 bilióna dolárov (60,8 bilióna eur). V rozhodujúcej miere sa pod tieto čísla podpísalo zrýchlenie rastu svetovej ekonomiky a silný rast akciových trhov. Vyplýva to z World Wealth Reportu 2018 konzultačnej spoločnosti Capgemini.



Ťahúňom rastu počtu dolárových milionárov, ako aj ich majetku, bol ázijsko-pacifický región, predovšetkým Čína a Japonsko, kde sa trhová kapitalizácia verejne obchodovaných firiem zvýšila o vyše štvrtinu. Najrýchlejšie rastúcu populáciu milionárov a ich bohatstva na planéte, ktoré rástli vyše 20-% tempom, má India. "Ázia si tak už tretí rok po sebe udržala pozíciu najbohatšieho milionárskeho regiónu s najväčším počtom boháčov, ktorý zároveň najrýchlejšie rastie," priblížil analytik J&T Banky Stanislav Pánis. Počet dolárových milionárov sa v Ázii v porovnaní s rokom 2016 zvýšil o 12,1 % na 6,2 milióna pri raste ich majetku o necelých 15 % na 21,6 bilióna dolárov. "To znamená, že každý tretí dolárový milionár sveta je z Ázie," uviedol Pánis.



Počet dolárových milionárov v Severnej Amerike vzrástol v minulom roku o 9,9 % na 5,7 milióna pri 10,3-% náraste ich majetku na 19,8 bilióna dolárov. Tretie miesto v počte dolárových milionárov vo svete a veľkosti ich bohatstva si udržala Európa. Medziročne sa počet bohatých na "starom kontinente" zvýšil o 7,3 % na 4,8 milióna pri 7,8-% raste ich finančných aktív. "Európa už tradične zaostáva za Áziou a Severnou Amerikou v bohatnutí pre veľa regulácií, silný sociálny štát a vysokú mieru prerozdeľovania. Rýchlejší rast bohatstva v milionárskej populácii v porovnaní s Európou zaznamenali aj Latinská Amerika a Afrika," vysvetlil Pánis.



Krajinou s najväčším počtom dolárových milionárov ostali s výrazným náskokom Spojené štáty americké s 5,3 miliónmi a 10-% medziročným nárastom pred Japonskom s 3,2 miliónovou populáciou, ktorá sa zväčšila o 9,4 %. Za nimi nasleduje Nemecko s 1,4 miliónmi boháčov pri medziročnom raste o 6,6 %, ktoré rýchlo dobieha Čína s 1,3 miliónmi boháčov a ich rastom o vyše 11 %. "V týchto štyroch krajinách sa nachádza 61 % všetkých dolárových milionárov sveta," priblížil Pánis.



Report očakáva, že do roku 2025 sa bohatstvo dolárových milionárov dostane na 106 biliónov dolárov, čo predstavuje vyše 50-% nárast oproti stavu z konca minulého roka.