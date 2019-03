Ratingová agentúra Moody's zvýšila rating Grécka o dva stupne na B1

Agentúra stanovila Grécku rating v domácej a zahraničnej mene na úrovni B1 oproti pôvodnej úrovni B3 a zároveň upravila výhľad ratingu z pozitívneho na stabilný.

Atény 4. marca (TASR) - Ratingová agentúra Moody's Investors Service zvýšila rating Grécka o dva stupne, pričom ako dôvod uviedla zlepšovanie stavu ekonomiky vďaka realizácii programu reforiem.



Agentúra stanovila Grécku rating v domácej a zahraničnej mene na úrovni B1 oproti pôvodnej úrovni B3 a zároveň upravila výhľad ratingu z pozitívneho na stabilný. To znamená, že s ďalším zvyšovaním ratingu v najbližšom období nepočíta, zároveň ale neočakáva v dohľadnom čase ani jeho zníženie.



Ako Moody's uviedla, "aj keď v určitom období k pokroku nedochádzalo a stanovené ciele boli odložené, prípadne sa neplnili, zdá sa, že reformy sú už pevnejšie ukotvené, pričom je tu vysoká pravdepodobnosť ďalšieho pokroku a nízke riziko vrátenia situácie do predchádzajúceho stavu," uviedla agentúra.



Podľa ekonómov by sa zlepšenie ratingu krajiny malo odraziť na výnosoch z gréckych dlhopisov. Výnosy z nich na sekundárnom trhu už predtým zaznamenali pokles na najnižšiu úroveň za posledné desaťročie, pričom výnosy z 10-ročných dlhopisov dosiahli v piatok 1. marca 3,65 %.