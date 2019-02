Rekordné firemné pôžičky ohrozujú svetovú ekonomiku

Hodnota nesplatených dlhopisov nefinančných spoločností na celom svete sa od globálnej finančnej krízy v roku 2008 zdvojnásobila, uviedla v správe organizácia so sídlom v Paríži.

Paríž 25. februára (TASR) - Rekordné úrovne firemných pôžičiek by sa mohli stať hrozbou pre svetovú ekonomiku, ak spomalenie hospodárskeho rastu zabráni spoločnostiam vyrovnať svoje dlhy splatné v nasledujúcich rokoch. Upozornila na to v pondelok Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



Hodnota nesplatených dlhopisov nefinančných spoločností na celom svete sa od globálnej finančnej krízy v roku 2008 zdvojnásobila, uviedla v správe organizácia so sídlom v Paríži.



Firmy využili veľmi nízke úrokové sadzby a požičiavali si ako nikdy predtým. Hodnota firemných dlhopisov sa tak do konca roka 2018 vyšplhala na 13 biliónov USD (11,45 bilióna eur).



Kým malé firmy svoj ďalší rozvoj zvyčajne financujú bankovými úvermi, väčšie korporácie takmer vždy vydávajú dlhopisy. V nasledujúcich troch rokoch tak budú musieť tieto korporácie splatiť alebo refinancovať dlh v hodnote približne 4 biliónov USD. Na ilustráciu, toto číslo zodpovedá celkovej bilancii americkej centrálnej banky Fed.



V prípade poklesu ekonomiky by tak mohli mať firmy s "vysokou mierou pákového efektu ťažkosti pri splácaní dlhu, čo by mohlo zase ešte viac zhoršiť stav ekonomiky v dôsledku nižších investícií a firemných bankrotov," uviedla OECD.



OECD uverejnila správu v čase, keď už globálna ekonomika spomaľuje. Medzinárodný menový fond (MMF) minulý mesiac revidoval smerom nadol svoju prognózu globálneho hospodárskeho rastu v roku 2019 z 3,7 % na 3,5 %.



Napriek nárastu firemných dlhopisov sa tempo ich emitovania vlani znížilo v porovnaní s rokom 2017 o 41 %. A "apetít" investorov po najrizikovejších dlhopisoch firiem s ratingom v neinvestičnom pásme sa minulý rok taktiež zmenil na negatívny. Naposledy došlo k takejto zmene v roku 2008, dodala OECD.



Čína bola hlavnou hnacou silou rastu na trhu s podnikovými dlhopismi a stala druhým najväčším emitentom týchto dlhopisov na svete.



Vláda v Pekingu vzhľadom na spomalenie čínskeho hospodárstva a vysokú úroveň dlhu domácností tento mesiac oznámila, že sprísnení kontroly po krachu rekordného počtu firiem.



(1 EUR = 1,1355 USD)