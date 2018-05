Ruská banka Sberbank plánuje obmedziť aktivity v Európe

Najväčšia ruská banka sa rozhodla predať Denizbank banke Emirates NBD, najväčšej banke v Spojených arabských emirátoch.

Moskva 23. mája (TASR) - Ruská banka Sberbank plánuje obmedziť svoje aktivity v Európe. Uviedol to v stredu jej šéf German Gref, len deň po tom, ako banka informovala o predaji svojej tureckej divízie Denizbank.



Najväčšia ruská banka sa rozhodla predať Denizbank banke Emirates NBD, najväčšej banke v Spojených arabských emirátoch (SAE), za 3,2 miliardy USD (2,71 miliardy eur). Celá transakcia, ktorá z Emirates NBD vytvorí najväčšiu banku v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky, by sa mala dokončiť v 3. štvrťroku, najneskôr vo 4. štvrťroku tohto roka.



Denizbank je 5. najväčšou súkromnou bankou v Turecku a najväčším aktívom pre Sberbank mimo Ruskej federácie. Jej predaj je súčasťou stratégie ruskej banky postupne obmedziť zahraničné aktíva a sústrediť sa viac na domáci trh. Okrem toho má Sberbank aktivity aj v krajinách strednej a východnej Európy. V tejto súvislosti naznačila, že má záujem o predaj niektorých z týchto aktív, ak by sa ponuka ukázala ako výhodná.