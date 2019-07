Šéf Erste Group kritizuje záporné úroky Európskej centrálnej banky

Záporné sadzby podľa neho doslova požierajú úroky. Rakúšania pre svoje sporiace zvyky prišli vlani o majetok v hodnote vyše päť miliárd eur.

Viedeň 31. júla (TASR) - Šéf rakúskej bankovej skupiny Erste Group Andreas Treichl tvrdo kritizuje pretrvávajúcu politiku záporných úrokov Európskej centrálnej banky (ECB). Dôsledky sú veľmi vážne a politici by už nemali dlhšie mlčať.



Záporné sadzby podľa neho doslova požierajú úroky. Rakúšania pre svoje sporiace zvyky prišli vlani o majetok v hodnote vyše päť miliárd eur. Treichl považuje za neprijateľné, aby politici o tomto fakte vôbec nehovorili.



Argument, že úroky sú len záležitosťou ECB a bánk, šéf Erste Group neprijíma. Je samozrejmé, že politici nesmú zasahovať do stratégie ECB, no existujú aj iné možnosti, ktoré ju neovplyvnia. Ako príklad uvádza finančné vzdelávanie, daňové zákony a potrebu fungujúceho kapitálového trhu. "To musí uskutočniť politika," hovorí Treichl. Upozorňuje, že medzi absenciou kapitálového trhu a faktom, že mladé rodiny si už viac nemôžu dovoliť vlastné bývanie, existuje priamy vzťah. A tam musí zasiahnuť práve politika.



Už dlho sa hovorí o "japanizácii Európy", čiže o kombinácii nízkeho hospodárskeho rastu a desaťročia trvajúcich nulových úrokov ako v Japonsku. Európa je už v tomto procese, no podľa Treichla problém spočíva v tom, že "Európania nie sú Japonci".



Japonci sú totiž veľmi disciplinovaní a orientovaní na dlhodobé perspektívy. Pokiaľ si mladí Japonci nemôžu dovoliť vlastné bývanie, žijú skromne a sporia 20 či 25 rokov, aby vo veku 40 alebo 50 rokov mali dosť peňazí a mohli si vziať stavebný úver, ktorý následne splácajú 20 rokov s nulovým úrokom. "Neviem, či mladí ľudia u nás takto fungujú," konštatuje Treichl.