Šéf Fedu J. Powell vyjadril obavy z protekcionizmu

Dôvodom sú riziká prerušenia dodávateľských reťazcov a zvyšovania cien materiálov. Protekcionizmus je podľa Powella vo všeobecnosti škodlivý.

Washington 27. septembra (TASR) - Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell vyjadril obavy z protekcionistickej obchodnej politiky. Tá síce ešte nemá zásadnejší vplyv, ale v prípade dlhodobého trvania môže takáto politika poškodiť ekonomiku, povedal Powell v stredu (26. 9.) na tlačovej konferencii po zasadnutí menového výboru (FOMC).



Powell uviedol, že americké firmy vyjadrili pred predstaviteľmi Fedu obavy z posledného vývoja v obchodných konfliktoch. Dôvodom sú riziká prerušenia dodávateľských reťazcov a zvyšovania cien materiálov. Protekcionizmus je podľa Powella vo všeobecnosti škodlivý.



Obchodný spor medzi USA a Čínou tento týždeň eskaloval, keď Washington prijal ďalšie clá na dovoz čínskych tovarov, na čo Peking reagoval odvetnými opatreniami. Obchodný spor USA s Európskou úniou (EÚ) síce uviazol na mŕtvom bode, ale stále nie je vyriešený.



Powell sa tiež vyjadril ku kritike prezidenta Donalda Trumpa, ktorý nie je spokojný s tým, že Fed zvyšuje úrokové sadzby, čo by podľa Trumpa mohlo spomaliť ekonomiku a zvýšiť nezamestnanosť. Rozhodnutia FOMC podľa Powella neovplyvňujú žiadne politické tlaky.



"Moji kolegovia a ja sa sústredíme výhradne" na mandát Fedu, ktorým je zachovanie nízkej nezamestnanosti a cenovej stability, povedal Powell na tlačovej konferencii. "Neberieme do úvahy politické faktory."



Fed aj napriek Trumpovej kritike pokračoval v stredu v sprísňovaní menovej politiky, keď zvýšil kľúčový úrok o 25 bázických bodov do pásma 2 % až 2,25 %. Kľúčový úrok vzrástol v tomto roku už trikrát a do konca roka sa očakáva ešte jedno jeho zvýšenie.