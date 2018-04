Švajčiarsky frank oslabuje zrejme pod vplyvom poklesu rubľa

Analytici si kladú otázku, ako je to vlastne s platnosťou názoru, že Švajčiarsko je bezpečným prístavom v období neistých politických časov.

Zürich 15. apríla (TASR) - Švajčiarsky frank oslabuje. Na jeho devízovom trhu a trhu s obligáciami v Zürichu zavládla nervozita. Príčinou problémov by malo byť Rusko.



V minulých dňoch výnosnosť dvojročných štátnych dlhopisov vzrástla z mínus 1,01 % na plus 0,94 %. Zvláštne je, že sa porovnateľné kurzové zmeny nepozorovali pri úročení 5-ročných a 10-ročných dlhopisov.



V Zürichu a Londýne sa predpokladá, že švajčiarsky finančný trh je teraz pod silným vplyvom oslabeného rubľa. Prevládajú obavy o kurzový vývoj ruského trhu s cennými papiermi. Okrem toho ruskí vlastníci švajčiarskych podnikov pociťujú dôsledky protiruských sankcií. Obchodníci tým odôvodňujú aj slabosť švajčiarskeho franku.



„Pre malú otvorenú krajinu, akou je Švajčiarsko, je veľmi riskantné, keď sa dostane do geopolitických konfliktov,“ uviedla Swissqoute Bank.