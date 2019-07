Turecká centrálna banka znížila kľúčovú sadzbu

Investori sa obávajú o nezávislosť tureckej centrálnej banky.

Istanbul 25. júla (TASR) - Turecká centrálna banka uvoľnila menovú politiku. Prvýkrát od roku 2015 znížila svoju kľúčovú sadzbu, čím vyhovela tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi ktorý je hlasným kritikom vysokých úrokových sadzieb.



Menová rada tureckej centrálnej banky znížila kľúčovú úrokovú sadzbu výrazne z 24 % na 19,75 %. To bolo prvé zasadnutie menovej rady, odkedy do čela banky zasadol nový guvernér Murat Uysal. Predchádzajúceho guvernéra Murata Cetinkaya začiatkom júla vyhodil Erdogan. Cetinkaya neuvoľnil menovú politiku, ako to požadoval Erdogan.



Investori sa obávajú o nezávislosť tureckej centrálnej banky. Tieto obavy podporil sám Erdogan, ktorý po vyhodení Cetinkaya povedal, že centrálna banka teraz bude oveľa viac podporovať ekonomický program vlády.



Erdogan v rozpore s bežnými ekonomickými teóriami tvrdí, že zvýšenie úrokových sadzieb nie je nástrojom boja s infláciou, ale jej príčinou. Bývalý guvernér Cetinkaya aj napriek tlaku prezidenta držal kľúčový úrok nezmenený od vlaňajšieho septembra, keďže sa snažil bojovať s vysokou infláciou.



Vlani v októbri turecká inflácia prvýkrát po 15 rokoch prekročila 25 %. Medzičasom sa tempo rastu spotrebiteľských cien spomalilo približne na 16 %.