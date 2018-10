Turecko v utorok predalo 5-ročné dlhopisy za 2 miliardy USD

Úspešná emisia dlhopisov znamená, že firmy a banky v krajine by mali mať v súčasnosti lepší prístup k medzinárodným kapitálovým trhom, čo im umožní lacnejšie si požičiavať.

Ankara 17. októbra (TASR) - Turecko po mesiacoch turbulencií v súvislosti s prepadom líry zvládlo dôležitý trhový test.



Turecko sa vrátilo na medzinárodné dlhopisové trhy, keď získalo ponuky v celkovej hodnote 6 miliárd USD (5,20 miliardy eur) na 5-ročné dlhopisy denominované v dolároch. Celkovo predalo dlhopisy za 2 miliardy USD. Utorková (16. 10.) emisia dlhopisov so splatnosťou v decembri 2023 teda prilákala ponuky, ktorých hodnota bola trojnásobná v porovnaní s ponukou. Výnos dlhopisu bol 7,5 %.



"Šesťdesiat percent z týchto dlhopisov bolo predaných investorom v USA, 23 % vo Veľkej Británii, 11 % vo zvyšku Európy, 5 % v Turecku a 1 % v ostatných regiónoch," uviedlo turecké ministerstvo financií v oficiálnom vyhlásení.



Turecku pri emisii dlhopisov radili banky Deutsche Bank, Goldman Sachs a Société Générale. To bola tretia tohtoročná emisia. V januári Ankara predala dlhopisy s výnosom 5,2 % za 2 miliardy USD a v apríli získala ďalšie 2 miliardy za dlhopisy s výnosom 6,2 %.



Úspešná emisia dlhopisov znamená, že firmy a banky v krajine by mali mať v súčasnosti lepší prístup k medzinárodným kapitálovým trhom, čo im umožní lacnejšie si požičiavať.