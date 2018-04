V prvom štvrťroku bolo vyhlásených 2904 osobných bankrotov

Od roku 2006, keď začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca marca 2018 zbankrotovalo už 11.062 občanov Slovenskej republiky.

Bratislava 5. apríla (TASR) - V marci 2018 bolo na Slovensku vyhlásených 1012 osobných bankrotov a v 1. štvrťroku tohto roku ich počet dosiahol až 2904. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, v medziročnom porovnaní s prvým kvartálom 2017 so 156 vyhlásenými osobnými bankrotmi je to až 18,62-násobne viac.



Od roku 2006, keď začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca marca 2018 zbankrotovalo už 11.062 občanov Slovenskej republiky. "Predpokladáme, že dynamika počtu osobných bankrotov nebude výrazne klesať ani v ďalších mesiacoch roka a počet zbankrotovaných osôb presiahne 10.000. Aj dlžníci, ktorí sa spoliehali na avizovanú exekučnú amnestiu, sa budú z dôvodu jej odloženia pravdepodobne snažiť riešiť svoju zlú finančnú situáciu cestou osobného bankrotu," uvádza Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.



V marci 2018 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 274, najmenej v Trnavskom kraji – 41, v ktorom doposiaľ nebolo zriadené pracovisko Centra právnej pomoci. Dlhodobo skupinu s najväčším počtom osobných bankrotov predstavujú dlžníci vo veku od 40 do 49 rokov, ale v posledných mesiacoch rastúci trend je u tridsiatnikov.



Z celkového počtu rozhodnutí súdov o osobnom bankrote, ktoré boli vyhlásené v marci 2018 vyplýva, že oddlženie formou konkurzu si zvolilo 997 dlžníkov (98,52 %), pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo iba 15 dlžníkov (1,48 %). V marci 2018 bolo 952 osobných bankrotov (94,07 %) vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 60 osobných bankrotov (5,93 %) bolo vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov.



Z celkového počtu osobných bankrotov v marci 2018 pripadalo 586 na mužov (57,91 %) a 426 na ženy (42,09 %). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v marci 2018, malo 4,78 % dlžníkov vysokoškolské vzdelanie, medzi ženami malo vysokoškolské vzdelanie 6,34 % dlžníčok.



