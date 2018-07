V kazašskej metropole otvoria Medzinárodné finančné centrum Astana

Má sa stať jadrom finančnej infraštruktúry Kazachstanu a uzlom pre celý euroázijský región.

Astana 4. júla (TASR) - Medzinárodné finančné centrum Astana (Astana International Financial Centre, AIFC) oficiálne otvoria vo štvrtok 5. júla. AIFC sa má stať jadrom finančnej infraštruktúry Kazachstanu a uzlom pre celý euroázijský región, informujú kazašské zdroje.



Centrum má byť finančným uzlom pre krajiny Strednej Ázie, zakaukazské republiky, štáty Euroázijskej ekonomickej únie (EEÚ), Blízky východ, pre územie západnej Číny, Mongolska aj európskych krajín, uviedlo AIFC na svojej webovej stránke.



Medzi hlavné oblasti činnosti AIFC sa radia rozvoj kapitálového trhu, spravovanie aktív, spravovanie vkladov súkromných osôb, islamské financie, nové finančné technológie. Priniesť má tiež súčinnosť pri hľadaní investícií do kazašskej ekonomiky, rozvoj trhu s cennými papiermi v Kazachstane, či zabezpečenie integrácie krajiny do medzinárodných kapitálových trhov.



V právnej oblasti sa AIFC opiera o princípy, normy a precedensy legislatívy Anglicka a Walesu a na štandardy popredných svetových finančných centier. Na území centra bude právo uskutočňovať nezávislý a z právneho systému Kazachstanu vyňatý súd AIFC. V ňom budú pracovať sudcovia zo zahraničia, jeho predsedom sa stal lord Harry Kenneth Woolf.



Pravidelné spojenie medzi Astanou a medzinárodnými finančnými centrami sa má uskutočňovať postupnou liberalizáciou podmienok na letecký prevoz do kazašskej metropoly pre zahraničných dopravcov na princípe "otvoreného neba". Nový medzinárodný terminál pre osobnú dopravu v Astane dokončili pred začiatkom svetovej výstavy EXPO 2017. Jeho výstavbou sa podarilo zvýšiť kapacitu z troch na sedem miliónov cestujúcich za rok. Národný letecký prepravca Air Astana zabezpečí nové priame spojenia do svetových finančných centier vo svete - New Yorku, Tokia či Singapuru.



Nariadenie o vybudovaní AIFC na infraštruktúre EXPO 2017 podpísal kazašský prezident Nursultan Nazarbajev 19. mája 2015. V čele AIFC stojí Kajrat Kelimbetov.



Svetová výstava EXPO 2017 sa konala v kazašskej metropole v dňoch 10. júna až 10. septembra 2017. Jej nosnou témou bola Energia budúcnosti. Na EXPO 2017 sa zúčastnilo 115 krajín vrátane Slovenska.