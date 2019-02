Výpredaje lákajú Slovákov ešte viac ako pred rokom

V poslednom období sa však s akciami začína už tesne po skončení vianočných sviatkov.

Bratislava 4. februára (TASR) – Prvé januárové týždne sú obvykle späté s výpredajmi. V poslednom období sa však s akciami začína už tesne po skončení vianočných sviatkov. Poukazujú na to údaje VÚB banky, podľa ktorých v prvých troch januárových týždňoch tohto roka Slováci minuli v obchodoch o 12,8 % viac ako v rovnakom období roka 2018.



Počet platieb kartou v období od 27. decembra 2018 do 27. januára tohto roka medziročne vzrástol o 15,3 %. "Oproti predvianočným dňom, počas ktorých sa darí obchodníkom takmer v každej oblasti, januárové výpredaje sú špecifickejšie," skonštatovala Andrea Šipošová z oddelenia kartových procesov VÚB banky.



Slováci začali podľa nej viac sledovať ceny a pravidelne si ich porovnávajú. "Sústreďujú sa na produkty, ktorých ceny dlhšie sledujú, prípadne si ich plánovali kúpiť pred Vianocami a pri aktuálnej výhodnej cene si ho hneď doprajú," priblížila.



Najviditeľnejšie to je podľa Šipošovej pri spotrebnej elektronike. Podiel platieb v tejto oblasti je podľa údajov banky o 16 % vyšší, ako je ročný priemer. Veľký záujem je aj o odevy, obuv a knihy, mierne za ročným priemerom zaostávajú zlatníctva. Pri takmer všetkých oblastiach však banka zaznamenala nárast objemu a počtu platieb v porovnaní s minulým rokom. Konštatuje teda, že trend januárových nákupov i výpredajov sa vyvíja pozitívne.