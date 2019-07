Zisk Goldman Sachs v druhom kvartáli opäť klesol

Banke sa nedarilo predovšetkým v dôležitej oblasti obchodovania s dlhopismi, devízami a komoditami.

New York 16. júla (TASR) - Zisk americkej investičnej banky Goldman Sachs Group klesol v 2. kvartáli o 6 % a sklamal očakávania. Dôvodom bol útlm investičnej aj obchodnej divízie.



Čistý zisk za tri mesiace od apríla do júna sa znížil na 2,20 miliardy USD (1,95 miliardy eur) z 2,35 miliardy USD v rovnakom období vlani. Zisk na akciu padol na 5,81 USD z 5,98 USD. Čisté výnosy klesli o 2 % na 9,46 miliardy USD. Analytici počítali so ziskom na akciu 4,89 USD a tržbami vo výške 8,83 miliardy USD.



Banke sa nedarilo predovšetkým v dôležitej oblasti obchodovania s dlhopismi, devízami a komoditami. Problémy mala aj v oblasti klasického investičného bankovníctva, kam patrí napríklad poradenstvo firmám pri vstupoch na burzu (IPO) a emisiách dlhopisov.



Akcia Goldman posilnila o 0,9 % na 213,56 USD.



(1 EUR = 1,1269 USD)