NBS chce prísnejšie regulovať finančné rozdielové zmluvy

Finančné rozdielové zmluvy z anglického contracts for difference predstavujú zmluvu medzi dvomi stranami o pohybe ceny aktíva, teda medzi investorom a brokerom.

Bratislava 16. júla (TASR) - Národná banka Slovenska chce prísnejšiu reguláciu v oblasti finančných rozdielových zmlúv (CFD). Pripravila preto konzultačný materiál k návrhu intervenčného opatrenia v tejto oblasti. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Finančné rozdielové zmluvy z anglického contracts for difference predstavujú zmluvu medzi dvomi stranami o pohybe ceny aktíva, teda medzi investorom a brokerom. Ide o nástroj, pri ktorom investor jednoducho len špekuluje, či cena aktíva bude rásť alebo klesať, nikdy nevlastní dané podkladové aktívum. "Cieľom návrhu je obmedziť uvádzanie na trh, distribúciu alebo predaj finančných rozdielových zmlúv neprofesionálnym klientom na alebo z územia Slovenskej republiky," uvádza sa v materiáli.



Podľa návrhu má byť dovolené uvádzať na trh, distribuovať, alebo predávať finančné rozdielové zmluvy definované v návrhu neprofesionálnym klientom na alebo z územia Slovenskej republiky iba v prípadoch, keď budú splnené všetky podmienky stanovené v návrhu. "Obmedzenie sa má vzťahovať na poskytovateľov finančných rozdielových zmlúv, teda obchodníkov s cennými papiermi a banky," priblížila NBS.



Slovenský regulátor upozorňuje na to, že finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku tzv. pákového efektu. "Pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami dochádza k finančným stratám na 74 % až 89 % účtov neprofesionálnych investorov," vyčíslila NBS.



Orgány dohľadu v rámci Európskej únie upozorňujú na to, že ponuka finančných rozdielových zmlúv klientom sa vyznačuje čoraz viac agresívnymi marketingovými technikami, ako aj nedostatkom transparentných informácií. Ľudia tak v dôsledku nepochopenia tohto nástroja prichádzajú o peniaze. Národná banka Slovenska konštatuje, že na Slovensku je potrebné prijať intervenčné opatrenie aj z dôvodu, že v prípade, ak by nebolo prijaté a v iných členských štátoch áno, poskytovatelia by začali využívať výhodu regulačnej arbitráže a poskytovať služby z územia Slovenskej republiky.



Dotknuté subjekty a verejnosť sa môžu k návrhu intervenčného opatrenia vyjadriť do 10 pracovných dní od zverejnenia materiálu. NBS sa bude podnetmi zaoberať.